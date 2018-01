Si bien hasta el momento, con la llegada de los refuerzos extranjeros Andrés Ibargüen y el francés Jérémy Ménez, todo es miel sobre hojuela en las instalaciones de Coapa, al técnico Miguel Herrera prontamente le llegará un importante problema, pues si en un inicio su discurso era de disminuir la cantidad de extranjeros en las filas del América, ahora cuenta con 13, de los cuales sólo puede ocupar a nueve y el resto va a las tribunas.

Durante su llegada al América, El Piojo se fijó como objetivo el tener el número justo de extranjeros para no tener que enviar a alguien a la tribuna. Sin embargo, lejos ha quedado de ese deseo, pues de entrada, durante el torneo pasado tuvo a 11 y para esta campaña no sólo asegura tener al menos la misma cantidad de foráneos, sino que está excediendo la cantidad de jugadores que tuvo en el Apertura 2017, y en caso de que no emigren Silvio Romero y Darwin Quintero, suman 13 elementos de otras nacionalidades, incluso si sólo se va uno de ellos, como parece sucederá, la problemática seguirá.

Por el momento, las Águilas cuentan con 13 jugadores no formados en México según el reglamento, de manera que tiene que enviar a cuatro a la tribuna, dos más que el semestre anterior, lo que desde ya representa un dolor de cabeza para el estratega azulcrema, ya que a partir de ello tendrá que armar su alineación y a sus jugadores de banca, debido a la Regla 9+9, que estipula que de los 18 que puedan participar en cada juego, nueve tienen que ser formados en México y nueve de formación fuera del país.

Durante el Apertura 2017, Herrera no sufrió tanto para sacrificar porque fueron constantes las lesiones, expulsiones o bajas de juego entre sus refuerzos foráneos. Pero ahora todo se agudiza y tiene como plazo hasta el 31 de enero, cuando termina el mercado invernal de fichajes, para darle salida a Quintero y Romero, aunque cabe mencionar que las pláticas entre el equipo argentino de River Plate y los azulcremas se están complicando para el traspaso de Silvio.

Los 13 elementos extranjeros del equipo americanista son los argentinos Agustín Marchesín, Emanuel Aguilera, Guido Rodríguez y Silvio Romero; los paraguayos Bruno Valdez, Cecilio Domínguez y Christian Paredes, así como el ecuatoriano Renato Ibarra. También, el brasileño William da Silva, los colombianos Mateus Uribe y Quintero, además de Andrés Ibargüen, igualmente cafetalero, y el francés Jérémy Ménez.

Y todo se puede agudizar si concretan el fichaje de un último delantero, para lo cual suena el colombiano Jackson Martínez. De todos, Marchesín es el único que luce inamovible, pues así lo fue durante todo el Apertura 2017.

En la jornada uno, El Piojo dejó fuera a Paredes, uno de los casi seguros con la grada como destino, ya que aún no debuta en primera división, así como a Guido, quien pagó un partido de suspensión; sin embargo, los otros que pueden acompañar al argentino pueden ser Romero, Quinteros y Domínguez.

Además, Herrera dejó clara su postura, pues ayer en una entrevista señaló que para la segunda fecha, el sábado frente a Pachuca, quiere ocupar a sus refuerzos. “Ojalá pudiera contar con ellos para tenerlos en la banca el sábado, lo veo difícil, pero no descarto la posibilidad”, adelantó.

Es muy artificial la regla 20/11: A. Rodríguez

El presidente de los Tigres de la UANL, Alejandro Rodríguez, no está de acuerdo con regresar a la Regla 20/11 y aseguró que será en detrimento del espectáculo.

“Para mi es muy artificial la regla 20/11, ya lo vivimos en el pasado y fue un dolor de cabeza, no lleva nada positivo y baja el espectáculo, el boleto se paga para ver a once jugadores, no diez. Nosotros estamos insistiendo en todas las reuniones del Comité de Desarrollo Deportivo que nosotros no podemos sacrificar el espectáculo, todo el incremento de aficionados en todos los estadios de la república, el incremento en rating no se da por obra y gracia, simplemente porque ven un mejor espectáculo”, manifestó el directivo, quien también abogó por darle más espacio a los jugadores mexicanos ya consolidados.

“Estoy de acuerdo en que no debe de haber un número ilimitado de extranjeros, pero la regla 9/9 si se respeta y se busca que sean solamente nueve los extranjeros registrados y por lesión, baja de juego o expulsión, eso le da la oportunidad a que entren más jugadores mexicanos.

Nosotros siempre tenemos entre cinco y seis jugadores mexicanos en la cancha”, finalizó Rodríguez.