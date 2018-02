Lanzan nuevas ecobicis eléctricas en la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha las primeras 340 bicicletas eléctricas de uso público que desde hoy están disponibles para los usuarios de Ecobici en la capital.

Con 28 nuevas cicloestaciones que se ubican dentro del polígono del servicio de transporte no contaminante, las bicicletas eléctricas cuentan con una autonomía de 40 kilómetros y pueden alcanzar una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora. Sin embargo, para estimular la actividad física, el usuario deberá pedalear constantemente.

En conferencia de prensa, el Jefe de Gobierno explicó que el uso de estos vehículos no representa ningún costo adicional para quienes ya se encuentran inscritos en el programa Ecobici.

“Este es el primer sistema de bicicletas eléctricas en América Latina con el alcance que estamos presentando, no hay ningún otro; se llegó a hacer un programa piloto, pero es un programa piloto muy menor a lo que hoy se está presentando, ya no como un programa piloto, si no éste ya es una implementación efectiva en la Ciudad de México”, aseguró el Jefe de Gobierno, Miguel Mancera.

En tanto, la Secretaría del Medio Ambiente anunció la expansión de Ecobici a 13 colonias de la delegación Miguel Hidalgo, con lo que en total el sistema contará con 480 cicloestaciones y más 6 mil 800 bicicletas, además de que estos vehículos se podrán utilizar hasta por 45 minutos.

Las bicicletas eléctricas, precisó, se ubican en nuevas estaciones multimedia, en las que en una pantalla se despliega información sobre estaciones habilitaddes, información sobre reparaciones mecánicas en tiempo real y espacios para recarga de aparatos electrónicos.

En las cicloestaciones multimedia se puede consultar el mapa de cicloestaciones eléctricas y mecánicas en tiempo real, realizar su inscripción al programa y cargar dispositivos electrónicos a través de puertos USB.

El primer viaje de una nueva Ecobici eléctrica ya se realizó hoy a las 05:51 de la cicloestación Tolsá-Balderas a la de Jalapa-Tlaxcala, con una duración de 10 minutos y 3 kilómetros recorridos.