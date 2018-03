El comediante Eugenio Derbez no perdió la oportunidad de felicitar con un abrazo a Guillermo del Toro quien se consagró anoche como el gran triunfador de la 90ª entrega de los Oscar al llevarse los premios a Mejor Director y Mejor Película por su filme The Shape of Water.

En un video que el actor publicó en sus redes sociales se le ve acercarse al director, quien deja de posar para los fotógrafos y abraza a Derbez mientras le pregunta: “¿Me vas a llevar mariachi, o qué?”, haciendo referencia a la broma con la que Eugenio dio a conocer que participaría como presentador en la gala.

Después de la petición del cineasta, el protagonista de la película Overboard aprovechó para elogiar nuevamente a del Toro y se mostró emocionado, cual fanático, al final del video.

“Muy feliz de poder abrazar a @realgdt ! Felicidades @shapeofwatermovie! #oscars”, agregó el comediante en su publicación.

