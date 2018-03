La grabación se realizó el jueves 1 de marzo, en un horario de 7:00 a 19:00 horas; no se utilizó equipo pesado de grabación: Arquidiócesis.

Luego de la polémica que generó el video de la “Niña bien vota por ya sabes quien”, Fray Edgar Vega Castañares TOR, responsable de la capilla de San Sebastián de Xoco, ubicada en la delegación Benito Juárez aseguró que él no concedió el permiso para grabar video.

De acuerdo con el religioso, el mayordomo de la iglesia fue quien dio el permiso a cambio de 15 mil pesos.

“Las personas que filmaron no presentaron sus credenciales, ni se presentaron formalmente como productora, ni como partido, ni como estudiantes”

Explicó que a principios de enero los mayordomos le mencionaron sobre la posibilidad de filmar una escena de boda: “en el mes de enero, los mayordomos me informaron que un grupo de personas se habían acercado a pedir permiso con ese fin. Yo les pedí que pusieran la propuesta por escrito para revisarla y, en su caso, aprobarla, pero éstos ya no me reportaron absolutamente nada”.

El párroco dijo que la siguiente noticia que tuvo fue el pasado 18 de marzo, cuando le notificaron que dicho video titulado “La niña bien invita a votar por ya sabes quien”, estaba circulando en las redes sociales.

Según el testimonio de los mayordomos la grabación se realizó el jueves 1 de marzo, en un horario de 7:00 a 19:00 horas. “Los mayordomos aseguran que no se utilizó equipo pesado de grabación, sólo una cámara pequeña y dos luces. Además, afirman que en ningún momento escucharon música dentro del templo”, comentó.

Durante la primera parte de la grabación estuvieron los mayordomos en la sacristía observando lo que estaban haciendo, y “no vieron ninguna escena de baile”.

Pero de las 15:00 a 17:00 hrs. el equipo de grabación pidió que se desalojara totalmente el templo. “Es posible que haya sido en ese momento cuando se grabaron las escenas de baile. Los ornamentos y los vasos sagrados los traían ellos, no se utilizaron los de la parroquia”, concluyó.

El video fue subido el pasado 18 de marzo a través del canal de youtube de “Juan Manuel Jarquin J.”.

El video hasta el día de hoy cuenta con 389 mil reproducciones en el canal de youtube.

