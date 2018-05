82 mujeres protestan en alfombra roja de Cannes

Un grupo de 82 mujeres de todo el mundo desfiló por la alfombra roja del Palacio de Festivales de Cine de Cannes, en Francia, para exigir igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del cine.

En la iniciativa participaron numerosas actrices, entre otras, la australiana Claudia Cardinale, la francesa Marion Cotillard, la estadounidense Kristen Stewart, la mexicana Salma Hayek y la australiana Cate Blanchett, quien leyó en inglés un manifiesto del grupo pidiendo igualdad en el sector para hombres y mujeres.

El desfile tuvo lugar en el marco de la alfombra roja organizada para el equipo de la película Les filles du Soleil (Las hijas del Sol) y estuvo encabezado a nivel político por la ministra francesa de Cultura, Francoise Nyssen, con la asistencia del presidente del festival, Pierre Lescure.

El grupo de 82 mujeres fue seleccionado teniendo en cuenta el número de películas dirigidas por mujeres que fueron seleccionadas por el festival de cine de Cannes, 82 en total, en sus 71 años de historia.

La cifra choca con las 1688 películas dirigidas por hombres seleccionadas por el festival en sus siete décadas de historia, en las que además sólo ganó la Palma de Oro, su máximo galardón, una película dirigida por una mujer, resaltaron los promotores de la iniciativa, las asociaciones 50-50 y Time’s up.

Salma Hayek, vestida con un vestido verde claro y portando un colgante, se sumó al grupo y posó en lo alto de las escaleras del Palacio para una fotografía conjunta del grupo integrado por actrices, productoras, guionistas, directoras, cinefotógrafas, entre otras profesiones del séptimo arte.

Moving, historic, 82 women from all countries and professions in cinema have just made the red carpet entrance for LES FILLES DU SOLEIL (GIRLS OF THE SUN) by Eva Husson. #Cannes2018 #Competition pic.twitter.com/0YY9SNbRqg

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 12 de mayo de 2018