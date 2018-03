A Ricardo Anaya sólo lo quitan de la contienda electoral matándolo: Fernández de Cevallos

El asesor legal del candidato presidencial dice que no hay otra manera de sacar al panista; afirma que é fue el que gritó groserías en contra de la institución

Diego Fernández de Cevallos, asesor legal de Ricardo Anaya, candidato de la coalición “Por México al Frente”, dijo que sólo muerto van a sacar al panista de las boletas en las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio.

“A Ricardo Anaya sólo lo quitan el día de la elección matándolo, no hay otra manera”

Diego Fernández de Cevallos

Asesor legal de Ricardo Anaya

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el también conocido como “Jefe Diego” afirmó que el PRI está utilizando aparatos del estado como lo es en este momento la Procuraduría General de la República (PGR) como un instrumento político, y en este caso, contra el candidato del Frente.

Además, condenó la difusión del video de la PGR del pasado domingo 25 de febrero cuando acudieron a entregar una carta al titular sobre una indagatoria que abrió la dependencia sobre la presunta compra irregular de una nave industrial en Querétaro, y donde dos testigos acusan a Anaya de estar implicado en lavado de dinero.

Asimismo, dijo que tras la difusión del video, él que gritó groserías fue Cevallos y no el candidato presidencial.

“Yo fui el que dijo “hijos de puta”, no Ricardo Anaya, y no fue para el funcionario de la PGR, fue para la institución”

Diego Fernández de Cevallos detalla que lo que se observa en la grabación difundida ayer fue lo que en realidad ocurrió y que no hay discusión de su parte, porque llegaron a entregar un documento el cual primero no lo iban a recibir, después dijeron que sí, para lo que llegó un funcionario de la SIEDO, pero Anaya le explicó que el escrito no era dirigido para la SEIDO sino para el procurador federal.

Después, hay una mentada de madre, que hizo el “Jefe Diego”, y que ahora le quieren atribuir a Anaya, pero no fue así.

Respecto a la acusación que actualmente pesa sobre el panista sobre estar implicado en lavado de dinero, el representante legal dijo que en el momento que le pongan un juez al caso se verá o no si es verdad, en tanto se encuentran “atrincherados” ante el embate del gobierno federal que pesa sobre Anaya, finalizó.

