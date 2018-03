La PGR ha sido muy tolerante en el caso de lavado de dinero en el que presuntamente está involucrado el candidato del Frente, Ricardo Anaya, por lo que “sí hay datos de prueba” para vincularlo a proceso y “si no tuviera el apellido, ya lo hubieran metido a la cárcel”, consideraron académicos de la Facultad de Derecho de la UNAM en la conferencia “Análisis Técnico Jurídico del Caso Anaya”.

Para el presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal, Carlos Cuenca, la confesión de dos personas sobre la compra de una nave industrial en Querétaro es prueba suficiente: “Tengo 41 años de litigar y acabo de ir a una audiencia de vinculación a proceso que, con un solo testigo, con eso lo vincularon a proceso. El caso aquí es que llevaba otro apellido y no era candidato”.

Entrevistado por La Razón, Cuenca señaló que el queretano “debe ser un personaje limpio, que no tenga por dónde le encuentren. Ya tenemos suficiente con el otro, ya saben quién”.

Para el jurista, aunque Anaya ha dicho que ya explicó “con peras y manzanas” la compra-venta de la nave industrial, no han sido suficientes ni las declaraciones del queretano ni los videos que ha difundido en redes sociales para rechazar las acusaciones que pesan en su contra sobre el origen del dinero con el que compró al empresario Manuel Barreiro un terreno por 10 millones de pesos.

“Yo siempre me he referido al origen del acto. Si se verifica (en la grabación) no está aclarado. Si yo fuera el imputado, yo hubiera dicho: ‘este dinero, los 10 millones con los que adquirió el terreno, lo saqué de aquí, de allá’, etcétera, pero sobre todo lo acredito, de dónde salieron”, expuso.

A su vez, para el profesor Carlos Juan Manuel Daza, lo que tendría que hacer la PGR es integrar una carpeta de investigación y pedir, a través del Ministerio Público, una audiencia para citar al candidato.

El 15 de marzo pasado, el exdirigente nacional del blanquiazul expresó que para él, dicho caso de la compra-venta de la nave industrial ya estaba cerrado.