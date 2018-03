Actriz porno demanda a abogado personal de Trump por difamación

La actriz porno Stormy Daniels, dijo en una entrevista para la cadena norteamericana CBS que demandó al abogado personal de Donald Trump por difamación, luego de que un declaración la señalara de mentirosa.

En la declaración hecha el 13 de febrero por Michael Cohen, abogado personal de Trump sostuvo que lo dicho por la actriz es mentira y que llamarla mentirosa no significa que pueda perjudicarla.

“El hecho de que algo no sea cierto no significa que no pueda causar daño o perjudicar” dijo el abogado en relación con los $ 130,000 que pagó a Daniels en 2016 para guardar silencio sobre el presunto relación con Trump.

El Dato: Según Daniels, la declaración dañó su reputación y la expuso al desprecio, el ridículo y la vergüenza.

Tras la entrevista, Raj Shah, un portavoz de la Casa Blanca , dijo que el Donald Trump negó de manera muy clara y consistente las declaraciones hechas por la actriz.

“El presidente no cree que ninguna de las declaraciones hechas por la Sra. Daniels en la entrevista fueran precisas”, afirmó el portavoz.

Es la primera vez que la actriz de cine para adultos habla abiertamente sobre el pago que recibió por parte del abogado de Trump poco antes de las elecciones de 2016 a cambio de no divulgar su supuesta relación, en una entrevista que alcanzó los niveles más altos de audiencia en los últimos 10 años.

Te puede interesar:

En silencio Trump después de declaraciones de Stormy Daniels

aml