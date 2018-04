Stormy Daniels difunde boceto de “agresor”; Trump dice que es un engaño

La actriz porno Stormy Daniels hizo público el boceto del retrato del hombre que dice que la amenazó hace siete años en un estacionamiento de Las Vegas para que no dijera nada sobre el encuentro sexual que ella dice haber tenido con el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“No quería que todos supieran, no quería que mi familia se enterara de esa forma. No quería poner mi vida de cabeza, no quería que pensara que era una mala madre o que ponía en peligro a mi hija”, señaló la actriz porno, cuyo nombre verdadero es Stephanie Clifford.

Por su parte, el presidente Donald Trump tuiteó que Stormy Daniels está haciendo un “engaño total” tras el retrato.

“Un bosquejo años después sobre un hombre inexistente. ¡Una estafa total, jugando a las noticias falsas de los medios de comunicación para los tontos (pero ellos lo saben)!”, difundió este miércoles el mandatario de EU.

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de abril de 2018