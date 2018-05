Acusa Ricardo Alemán fascismo en linchamiento en redes

El periodista apuntó que utilizó su cuenta personal y no las plataformas de Televisa o Canal Once, medios con los que colaboraba hasta ayer; dice que su mensaje fue originado por una falla tecnologica, además de ser malinterpretado

El periodista Ricardo Alemán acusó que posturas políticamente correctas derivan en acciones fascistas de partidarios de Morena como las que motivaron su despido de dos medios de comunicación tras la publicación de un tuit en el que presuntamente incitaba a la violencia en contra de Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el periodista opinó que la campaña de linchamiento en su contra fue desmedida y lamentó que no se mida con el mismo parámetro a todas las personas, al recordar que Denisse Maerker pidió en broma que un piloto depresivo pilotara el avión presidencial.

El también columnista cuestionó que Televisa y Canal Once hayan utilizado el tuit que él publicó en su cuenta personal como un motivo para concluir la colaboración con él, pues, subrayó, nunca utilizó las plataformas de esos medios de comunicación para expresar esa opinión, sino que fue en una red privada.

Alemán argumentó que su mensaje fue malinterpretado, además de que todo lo originó un error tecnológico.

El periodista aseguró que la campaña en su contra fue perfectamente orquestada y señaló al columnista Julio Hernández López como quien comenzó la acometida en su contra apoyado por bots de Morena.

“Me parece una locura esto de lo políticamente correcto. Han hecho memes brutales de violencia y no ha pasado nada y dos palabras que no tienen ninguna connotación de nada quieren ser utilizadas para ir a la PGR”, dijo.

“Seguiré trabajando, tengo muchas cosas que hacer, tengo sesenta y tantos patrones, perdí dos, seguiremos trabajando. Si piensan que me voy a callar, están muy equivocados. Me equivoqué en el manejo de la tecnología, no era para hacer este linchamiento”.