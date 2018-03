Yo tengo dos caminos y lo he expresado, a Palacio Nacional o a Palenque, Chiapas. Si las elecciones son limpias, son libres me voy, también si se atreven a hacer un fraude electoral yo me voy y a ver quién va a amarrar al tigre, el que suelte el tigre que lo amarre, ya no voy a estar deteniendo a la gente luego de un fraude electoral, advirtió Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia del país.

Por esta razón, añadió que desea que las elecciones sean libres y limpias, en donde el Gobierno federal no “meta las manos” y donde el Presidente no influya, ya que hasta el momento le deja el beneficio de la duda en su actuar, por ello confía en que los ciudadanos salgan a emitir su voto y elijan al candidato de su preferencia.

El aspirante presidencial explicó que hasta el momento se encuentra 16 puntos por encima del segundo lugar y manifestó que de llegar al cargo, le dará mucho gusto trabajar con los banqueros a quienes les pidió confianza ya que vislumbra nuevos proyectos para detonar el desarrollo de México y disminuyan los niveles de pobreza.

Lo que nosotros proponemos es hacer una verdadera transformación en la vida pública del país, porque la fórmula para acabar con la corrupción, la impunidad y los privilegios es desterrar los ilícitos a través de una revolución pacífica, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

Ante banqueros del país, comentó que buscará reducir sueldos de altos funcionarios, así como quitar lujos en el Gobierno federal y retirar las pensiones a los exmandatarios.

“Los expresidentes están recibiendo en total 5 millones de pesos mensuales, ni Obama tiene una pensión así, vamos a tener un gobierno austero, no voy a trasladarme en el avión presidencial que costó 7 mil 500 millones de pesos, sería ofender al pueblo de México”.

Reiteró la política de no alza de impuestos ni al IVA, así como en alimentos, bebidas y medicamentos; además con el ahorro de un billón de pesos se va a poder financiar el desarrollo del país y pagar intereses por la deuda pública. En este sentido indicó que buscará rescatar al campo del olvido y crear empleos para que haya bienestar.

“No vamos a actuar con desparpajo, no vamos a gastar más de lo que entre al erario y vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México y va a ver un verdadero Estado de Derecho. Nada al margen de la ley, nadie por encima de la ley, no vamos a iniciar el gobierno con reformas legales, no hace falta, con el actual marco jurídico vamos a desarrollar al país y vamos a buscar que haya paz y tranquilidad”, subrayó.

Adelantó que será a la mitad del sexenio cuando se realicen algunas reformas, aunque mencionó que serán pocas, entre ellas la modificación del artículo 108 para que se pueda juzgar al Presidente en turno por delitos de corrupción.

No descartó que en los proyectos que tiene el país se promueva a la iniciativa privada, pero en una conjunción entre la inversión pública y privada para que se fomente el empleo para disminuir la pobreza a través de empleos; por ello, dijo, se atenderán a los jóvenes para que logren su desarrollo con educación de calidad: “Es mil veces mejor tener a los jóvenes en las escuelas y no en las calles; becarios si, sicarios no”, manifestó.

Asimismo, indicó que se le dará atención prioritaria a la violencia y a la inseguridad con reuniones tempraneras con los secretarios de Marina y del Ejército.