Advierte Meade nerviosismo y desesperación de sus opositores

El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, rechazó tajante la versión de que vaya a surgir un “candidato emergente”, rumor que refleja el nerviosismo y desesperación de sus opositores, a quienes aconsejó no preocuparse porque les va a ganar.

“Entonces no habiendo encontrado espacios de debilidad, espacios qué criticar, no teniendo la posibilidad de poner propuestas serias, pues empiezan a buscar yo creo en los manuales a veces algunas de estas fórmulas viejas, generar ruido o incertidumbre, pero que no se preocupen, por eso yo les voy a ganar”