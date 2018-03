Afirman académicos de la UNAM que hay datos para ligar a Anaya con lavado de dinero

Hasta el momento sí hay “datos de prueba” para poder vincular a proceso al candidato Ricardo Anaya por el supuesto delito de lavado de dinero, dijeron académicos de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Incluso, señaló el profesor Carlos Juan Manuel Daza Gómez que en caso de ser favorecido en las elecciones se podría continuar con el proceso.

“Se podría seguir con la investigación y no pasaría absolutamente nada, porque no se le suspenden sus derechos” Carlos Juan Manuel Daza Gómez Académico

En el marco del Análisis Técnico Jurídico del presunto lavado de dinero de Anaya, el maestro Carlos E. Cuenca Dardón dijo que la confesión de dos personas respecto de la compra de una nave industrial en Querétaro “constituye el dato más importante, datos de prueba, indicio fundado para poder vincular a proceso”.

En el auditorio “Jacinto Pallares” de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló que lo que tendría que hacer la Procuraduría General de la República ahora es que con “estos datos de prueba el Ministerio Público integre su carpeta de investigación y pida una audiencia el juez de control y lo cite”.

“No es una orden de aprehensión” al probable imputado, porque todavía no lo imputan, le formulan la imputación en la audiencia, se da el principio para que pueda discutirse, o sea contestar la imputación por parte de la defensa y entonces se pide una medida cautelar, que puede consistir en no salir del país, no hacer determinadas cosas y entonces lo llevaría a una vinculación a proceso”, explicó.

Es decir, “los datos de prueba existentes en relación al artículo 400 bis fracción segunda están acreditados, y con estos elementos tendría que formularse la imputación que es lo que tiene que hacer ahora la Procuraduría para que llegue a la vinculación a proceso, esto está acreditado, esto no tiene vuelta de hoja”.

Ante estudiantes de esta entidad universitaria, Ricardo Alonso García, decano de la Universidad Complutense de Madrid, comentó que los ritmos de la justicia pueden ser más o menos lentos, aunque en Europa los ritmos de la justicia son imparables.

