La ofensiva de Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra las fuerzas del régimen sirio de Bashar al Assad, no quedará en un simple táctica militar ya que esta semana los tres aliados buscan retomar las conversaciones del proceso de Ginebra para ampliar la sanciones y abrir el debate en torno al uso y almacenamiento de armas químicas de Damasco. El Consejo de Seguridad de la ONU, Bruselas y la Liga Árabe son los enclaves desde los que se pretende activar este nuevo frente.

Por su parte, el presidente Donald Trump defendió el uso del término “misión cumplida” para describir el ataque con misiles del viernes por la noche en Siria, y dijo que la única forma en que los “medios de comunicación falsos” pudieron degradarla fue refiriéndose al término.

“Sabía que se aprovecharían de esto, pero sentimos que era un término militar tan grandioso, que debería devolverse. ¡Úselo con frecuencia!”, indicó el mandatario en un mensaje en Twitter, ayer.

El expresidente republicano, George W. Bush, había utilizado la frase “misión cumplida” en el 2003, para marcar el final de “operaciones de combate importantes” en Irak después de poco más de un mes de lucha, pero la guerra en en el país se prolongó durante años, y las bajas estadunidenses se acumularon.

“Un ataque perfectamente ejecutado anoche”, tuiteó Trump el sábado. “Gracias a Francia y el Reino Unido por su sabiduría y el poder de sus excelentes militares. No podría haber tenido un mejor resultado. ¡Misión cumplida!”.

“Sabía que se aprovecharían de esto, pero sentimos que era un término militar tan grandioso, que debería devolverse. ¡Úselo con frecuencia!”

Donald Trump

Presidente de Estados Unidos

Pero el senador independiente de Maine, Angus King, dijo ayer a la cadena CNN que “es imposible decir en este momento” si la misión de Estados Unidos en Siria se ha cumplido.

“Esperamos que ese sea el caso, pero hicimos un ataque hace un año con el mismo propósito y se consideró un éxito, pero las armas químicas se han seguido utilizando”, dijo al referirse al ataque ordenado por Trump en abril del 2017 contra fuerzas militares del presidente sirio, Bashar al Assad.

Los legisladores demócratas, entre ellos Nancy Pelosi, criticaron a Trump por no ir al Congreso para la aprobación de la acción militar.

El Pentágono subrayó que el presidente tiene la autoridad bajo la Constitución para defender los intereses de Estados Unidos, y aseguró que el ataque fue en “el corazón” de las instalaciones de armas químicas de Siria, pero que aún resta ver cómo responderá el gobierno de Bashar al Asad.

Por otra parte el presidente galo, Emmanuel Macron, dijo que el ataque se apegó a las legislaciones internacionales y que con ello se logró detener la producción de armas químicas en el país árabe.

“Esta operación es conforme a los compromisos adoptados y a lo que digo constantemente desde mayo pasado. Fue una intervención de manera legítima en el marco de la comunidad internacional de manera muy precisa”, subrayó Macron.

“La operación fue un éxito porque la integralidad de los misiles lanzados alcanzó su objetivo y su capacidad de producir armas químicas quedó destruida”

Emmanuel Macron

Presidente de Francia

“Tenemos la plena legitimidad internacional para intervenir en ese marco si queremos que la comunidad internacional sea respetada”, reiteró.

El presidente francés acusó además de “complicidad” a Rusia con el régimen del presidente sirio Bachar Al Assad en el caso de los ataques químicos a la población siria y afirmó que Moscú había bloqueado a la comunidad internacional para hacer uso del derecho humanitario en Siria.

“Está claro que son cómplices los rusos. No han usado el cloro pero han impedido a la comunidad internacional impedirlo, Por el no respeto de la resolución de la ONU provocan que la comunidad internacional no pueda usar el derecho humanitario en Siria”, comentó Macron.

El presidente ruso Vladimir “Putin ha sido incoherente”, declaró Macron afirmando que el líder ruso dijo en una entrevista al diario francés Le Figaro que no aceptaría el uso de armas químicas en Siria.

Macron descarta una guerra inminente

El mandatario francés Emmanuel Macron afirmó que el bombardeo contra bases de armas químicas en Siria, en el que participó Francia, fue un éxito pero no una declaración de guerra contra el régimen sirio de Bashar al Assad y criticó duramente el comportamiento de Rusia en la crisis siria.

“La operación fue un éxito, sobre el plan militar, porque la integralidad de los misiles lanzados alcanzó su objetivo y su capacidad de producir armas químicas quedó destruida”, declaró en una entrevista televisada.

El mandatario galo, quien recibió críticas de la oposición política en su país, dijo que “no hubo víctimas en ninguno de los dos lados” y afirmó que no pudo quedarse inactivo ante el ataque químico a civiles en Siria. “No acepté no hacer nada viendo las imágenes que hemos visto”.

El presidente galo, que el mes próximo cumplirá un año en el poder, insistió en que el operativo militar fue “legítimo” respecto al derecho internacional ya que “hay una resolución que autoriza el uso de la fuerza” en Siria y que los tres países que atacaron forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU.