Ahora Trump califica a Kim de “muy honorable”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump calificó este martes al líder norcoreano Kim Jong Un de “muy abierto” y “muy honorable”, y deseoso de concretar pronto su histórica reunión cumbre.

Las declaraciones causaron sorpresa debido a que hasta ahora Trump se refería al líder norcoreano con insultos, llamándolo “El hombre de los cohetitos”.

Incluso en septiembre pasado, el presidente de Estados Unidos calificó a Kim de “loco” y lo amenazó de “ponerlo a prueba como nunca antes”.

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn’t mind starving or killing his people, will be tested like never before!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de septiembre de 2017