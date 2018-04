Ahora Trump quiere condicionar TLCAN a migración fronteriza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el compromiso de México para impedir el paso de migrantes por la frontera compartida debe incluirse en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En su cuenta de Twitter, el mandatario de EU reconoció que las leyes migratorias de México son estrictas, sin embargo consideró inaceptable que migrantes ingresen ilegalmente en territorio estadounidense.

Mexico, whose laws on immigration are very tough, must stop people from going through Mexico and into the U.S. We may make this a condition of the new NAFTA Agreement. Our Country cannot accept what is happening! Also, we must get Wall funding fast.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de abril de 2018