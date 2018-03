Al que robó ‘poquito’ ahora lo acusan de desviar 12 mdp

La Auditoría Superior de Nayarit interpuso una denuncia contra Hilario Ramírez; en su periodo como edil el municipio vendió un terreno, pero el dinero no ingresó al ayuntamiento

La Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN) presentó una denuncia penal contra Hilario Ramírez Villanueva, mejor conocido como “Layín”, por presunto peculado, ejercicio indebido de funciones, desvío de recursos y lo que resulte por la venta irregular de un terreno, en 2016, durante su segundo periodo como presidente municipal de San Blas, Nayarit.

“Layín” se hizo famoso en 2014 cuando se difundió un video en el que reconoce ante decenas de pobladores que durante su primer periodo como presidente municipal de San Blas robó recursos públicos, pero “poquito” y que los repartió entre los pobres.

De acuerdo con la ASEN, durante la gestión de Hilario Ramírez el municipio de San Blas vendió un terreno de 5 hectáreas, ubicado en el centro de la cabecera municipal, en 12 millones de pesos, a pesar de que estaba valuado en 35 millones de pesos.

Pero eso no fue todo: la Auditoría Estatal reportó que además del bajo precio que se cobró por el predio, el cheque de la transacción no aparece en el registro contable del municipio, es decir, los recursos no ingresaron al ayuntamiento.

Según el titular de la ASEN, la venta fue aprobada por el cabildo en sesión ordinaria y lo obtenido por la venta sería para pagar laudos, prestaciones laborales pendientes de trabajadores y deudas del ayuntamiento; sin embargo, no se realizó ningún abono a estos rubros.

La denuncia contra ‘Layín’, quien en 2017 fue candidato independiente a la gubernatura de Nayarit, incluye también a la exsíndica, Armida Silvestre, y el exsecretario municipal, Mario Vásquez.

El exedil se caracterizó por organizar fiestas populares con bandas, apadrinar bodas y a quinceañeras, regalar dinero y levantarle la falda a una joven.

