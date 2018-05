Alta costura católica

Este año, el tema de la gala del Museo Metropolitano de Nueva York fue la moda y la imaginación católica. Se han publicado fotografías de los invitados enfundados en vestidos extravagantes, inspirados en atuendos de obispos, sacerdotes, santos y arcángeles.

Los católicos más remilgados se han quejado de lo que consideran, es un uso inadecuado del simbolismo religioso. Para algunos, los más tradicionalistas, se trata de un sacrilegio; para otros, los más mundanos, se trata de lo que ahora se conoce como una apropiación cultural. En el Vaticano dieron luz verde al evento y me parece que se hizo lo correcto. No dudo que el criterio del cardenal Ravasi, presidente del Consejo Pontificio de Cultura, haya sido determinante para su aprobación.

Pensé que alguien que quizá hubiera disfrutado el evento es François-René Vizconde de Chateaubriand. En su obra maestra El genio del cristianismo, publicada en 1802, el autor galo hace una apología de la religión católica fundada en una descripción erudita y exquisita de la civilización cristiana. Es así que uno de los apartados de este libro se ocupa, precisamente, de las vestimentas de los sacerdotes. El autor muestra cómo el culto católico ha inspirado la imaginación de los artistas de todo el mundo para producir obras maestras en todas las ramas de la creación humana: poesía, música, pintura, escultura, arquitectura, orfebrería y, por supuesto, alta costura.

El genio del cristianismo no es sólo una enciclopedia de bolsillo de la cultura católica, sino que pretende ofrecer una reivindicación de la religión frente a sus detractores. Los oponentes de Chateaubriand eran los filósofos ilustrados, como Voltaire, que criticaban a la Iglesia católica con argumentos sofisticados, salpicados de comentarios irónicos. Ante estas objeciones, las respuesta de los apologistas consistían en formular detallados contraargumentos en los que se intentaba probar la existencia de Dios y, de esa manera, justificar la existencia de la institución eclesiástica. Sin embargo, como observaba Chateaubriand, esta estrategia no convencía a quienes ya se habían asumido como enemigos de la religión y dejaba en ascuas a quienes observaban la disputa desde una posición neutral. Por ello, afirmaba el Vizconde: “..era indispensable tomar el camino contrario, pasando del efecto a la causa, esto es, no probando que el cristianismo es excelente porque emana de Dios, sino que emana de éste porque es excelente”.

La imaginación católica ha dado al mundo algunas de sus obras maestras más extraordinarias. Pero sus frutos no sólo se observan en el campo de la alta cultura. El simbolismo, la moral y la espiritualidad católica han alimentado la vida diaria de un porcentaje considerable de la humanidad. América Latina es un ejemplo de ello. Si bien no todos sus habitantes son católicos, todos viven en un mundo construido sobre los pilares de esa religión.