El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, recomendó al expresidente Vicente Fox a que ayude a sus adversarios José Antonio Meade o Ricardo Anaya a que suban en las preferencias electorales si no quiere perder la pensión que recibe.

“Yo le mando a decir a Fox, desde Guasave (Sinaloa), que se apure a ayudar a Meade, que se apure a ayudar a Anaya, porque vamos más de 20 puntos arriba, y si ganamos ya no le vamos a dar la prensión”, expresó, en alusión a que el exmandatario dijo hace unos días que es digno e recibir esta compensación.

Asimismo, reconoció que el pleno de la Cámara de Diputados haya aprobado la reforma para quitar el fuero al presidente y a todos los funcionarios públicos, pues dijo que en este país “nadie debe tener privilegios”.

“Está muy bien, está muy bien que le quiten el fuero al presidente, porque no debe de haber fuero ni privilegios, y si no lo eliminan ellos, lo vamos a eliminar nosotros”, sostuvo.

Respecto al debate del próximo domingo, el tabasqueño se dijo listo y que su estrategia será centrarse en propuestas más que en descalificaciones.

“Yo no me voy a pelear, es amor y paz, así es como me están aconsejando mis asesores de los pueblos, aunque me insulten, los voy a tratar con mucho respeto. Yo voy a hacer las propuestas que venimos haciendo para resolver los problemas del país, que eso es la gente que le importa, le interesa”, aseguró.

El abanderado de Morena. PT y Encuentro Social presumió que pase lo que pase en el debate, no perderá su ventaja, “que no es para presumir, pero estamos más de 20 puntos arriba” y destacó la mala estrategia en las campañas de sus adversarios.

“Están mal asesorados, no les sirven los asesores de México y del extranjero, les cobran mucho, pero no son buenos. Yo les he recomendado y no me hacen caso, pero todavía pueden cambiar de estrategia, que visiten todos los distritos, son 300 distritos electorales federales”.