Durante la ceremonia por el 80 aniversario de la expropiación petrolera, el Presidente Enrique Peña indicó que durante su sexenio existen inversiones comprometidas en el sector energético por 200 mil millones de dólares.

Destacó la modernización de Petróleos Mexicanos (Pemex) gracias a la profunda reforma en el sector, lo que le ha permitido ser una empresa competitiva, reconocida internacionalmente y que está atrayendo más inversiones que nunca.

“Al concluir este sexenio se habrán formalizado compromisos de inversión por 200 mil millones de dólares, que serán la base para el crecimiento de este sector a lo largo de los próximos años.

El Dato: EPN felicitó ayer a las Guardias Presidenciales con motivo de su día. Por la tarde se reunió con su gabinete para analizar avances de sus compromisos de gobierno.

“La Reforma Energética introdujo cambios estructurales que impulsan a la industria petrolera en su conjunto, al tiempo que promueven la productividad y la competitividad de Pemex. Ahora, Pemex puede operar con una nueva visión y una nueva misión, lo que le permite orientar su actividad ya no solamente a la gestión de operaciones, sino a la generación de valor”, aseguró .

También indicó que hoy Pemex puede operar con una nueva visión y una nueva misión que le permite orientar su actividad, ya no solamente a la gestión de operaciones, sino a la generación de valor, y enumeró tres factores que inhibían el desarrollo de la paraestatal:

Primero, “la inversión y el gasto no obedecían a las necesidades de la empresa, sino a las prioridades de las finanzas públicas”; segundo, “Pemex tenía que hacer toda inversión y asumir todo riesgo de manera directa, lo que limitaba considerablemente sus posibilidades de crecimiento”, y tercero, “el monopolio en la producción y distribución de petróleo, muchas veces con costos no reconocidos, obligó a la empresa a operar en mercados que no eran rentables”.

Precisó que ante este diagnóstico resultaba necesario crear un nuevo régimen legal que le permitiera a la paraestastal fortalecer sus operaciones:

“El diagnóstico era claro y bien conocido. Pero todos los intentos previos para reformar a Pemex habían fracasado. Resultaba imperativo crear un nuevo régimen legal, que permitiera a la empresa fortalecer sus operaciones, revertir el declive en la producción y generar mayor riqueza para los mexicanos. Hablar de la soberanía sobre nuestro petróleo, sin tener la capacidad de aprovecharlo en beneficio de la sociedad, se había convertido en una ilusión dogmática”, señaló.

Hizo hincapié en que el Pacto por México hizo posible establecer un acuerdo entre distintas fuerzas políticas, representadas en el Congreso, para llevar a cabo una profunda reforma de nuestro sector energético y modernizar a Pemex.

El mandatario agregó que en los próximos meses, los mexicanos podrán valorar propuestas políticas sobre el desarrollo del sector y tendrán la oportunidad de “regresar a un modelo cerradoo privilegiar la apertura”.