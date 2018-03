América completa trámite y está en semifinales de Concachampions

El club de futbol América confirmó su asistencia a las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf tras vencer 3-1 (7-1 global) al Tauro de Panamá, en el partido de vuelta de los cuartos de final en el estadio Rommel Fernández.

Doblete de Henry Martín, a los minutos seis y 19, y tanto de Alejandro Díaz, al 67, dieron el triunfo a las Águilas, que llegó con la serie resuelta tras el 4-0 de la “ida”; por el cuadro centroamericano anotó el único gol Julio Sánchez, al 70.

Así, el cuadro mexicano, único de su país en semifinales y a la espera de lo que haga Guadalajara, se medirá por su boleto a la final con el Toronto de la Major League Soccer (MLS).

Un error en la salida del cuadro “canalero” permitió a Henry Martín recibir el balón dentro del área y tocar de zurda para el 1-0 que obligaba al oponente a conseguir prácticamente un milagro.

Pero fueron los pupilos de Miguel Herrera los que dominaban el esférico y lo demostraron al minuto 19, cuando Martín recibió pase filtrado en el área y ante la cobertura de un rival y la salida del portero remató con derecha para su segundo tanto del encuentro.

Los del Tauro buscaban, por amor propio, hacer más decoroso el marcador, mientras Águilas, que dejó en México a jugadores como Oribe Peralta y el francés Jérémy Ménez y el colombiano Mateus Uribe, se paseaba en Panamá.

.@RocketLeague Replay 19′ Darwin Quintero feeds a pass between two @TauroFC defenders, and Henry Martins finishes with a right foot for his second goal of the night #SCCL2018 pic.twitter.com/W1BNJokoCA

— THE CHAMPIONS (@TheChampions) 15 de marzo de 2018