Los guerreros de Santos Laguna hicieron honor a su mote y derrotaron a las Águilas del América por marcador de 4-1, basándose en un juego muy poco defensivo, arriesgando la pelota, lo que les dio resultado, mientras que los azulcremas, que fueron más insistentes, no pudieron concretar el sinnúmero de arribos que tuvieron ante la cabaña de Jonathan Orozco.

Las Águilas llegaron a la comarca con la intención de hacer daño en la ida; sin embargo, los de casa no fueron un rival fácil, demostraron desde temprana hora que, basándose en un juego organizado, iban ganando terreno.

Los laguneros echaron al frente a Djaniny y a Julio Furch, con José Vázquez, Brian Lozano y Javier Cortés para surtirlos de pases, pero el 1-0 llegó por medio de una zapatazo de Osvaldito Martínez, un examericanista.

Tavares dejó el balón para el paraguayo, atrás de la media luna, y éste le pegó de primera con bastante fuerza, el esférico salió raso, no tan esquinado, y la potencia venció a Agustín Marchesín.

Pero los azulcremas no se achicaron, abrieron el campo, cuidaron su zona de peligro y al minuto 31, un error de Orozco les costó a los anfitriones el empate. El meta no pudo cortar un centro de Renato Ibarra y para su mala suerte, del otro lado estaba Cecilio Domínguez, quien sólo en el segundo poste empujó el balón a las redes.

Pero Santos Laguna reaccionó de inmediato y al 38’, Brian Lozano, con toda la garra charrúa, peleó la redonda en tres cuartos de cancha, el balón le quedó a placer a Julio Furch, quien sin titubearlo le pegó con su zurda desde fuera del área y su disparo entró pegado al palo para vencer a Marchesín.

Ahí fue donde el encuentro tornó a ser más interesante, pues los visitantes no querían permitir quedar abajo en el tablero. Su constante insistencia los llevó a que, en la agonía del primer tiempo, el zaguero Carlos Izquierdoz se tuviera que valer de un derribo a Mateus Uribe para poder detenerlo, en una oportunidad manifiesta de gol, por lo que el árbitro César Arturo Ramos dictó penalti, tras consultar con su asistente.

Como ya se está haciendo costumbre, el delantero francés Jérémy Menez fue el encargado de hacer efectiva la pena desde los once pasos, pero se puso nervioso y terminó errando en su cobro, el cual fue débil y muy cantado, por lo que a Jonathan le bastó con recostarse a su derecha para quedarse con el esférico.

Así murió el primer tiempo, con un trago amargo para los azulcremas. Para el complemento los de Coapa entraron con más fuerza, buscaron hacer daño a como diera lugar, pero los guerreros aguantaron a rajatabla y apenas pudieron salieron de su esquina para irse al ataque.

Al 54’, Bruno Valdez cometió un error en la defensa, no pudo despejar un centro, el balón le cayó a Furch, quien tuvo todo el tiempo del mundo para controlar y luego definir con la diestra al palo contrario, así llegó el 3-1.

América no cesó con su insistencia, siguió buscando el arco de Orozco el cual, a no ser por la precisión del portero, su defensa y un poco de suerte, se mantuvo sólo con una diana permitida.

No obstante, los de la Comarca tuvieron oportunidad para el cuarto y lo concretaron. Al 79’, la defensa azulcrema se hace bolas, un pelotazo se les pasó, el balón llega a Edwuin Angulo, quien se toma un momento para pensar la jugada y luego vacuna a Marchesín con un riflazo potente arriba y así se finiquitó el marcador en la ida; la vuelta luce complicada para los de Coapa.

El Dato: Santiago Baños, presidente deportivo del América, afirmó que Uribe no saldrá del club, pues ha sido blindado con un contrato sin cláusula de recesión; sólo iría a Europa.

Lobos deben pagar hoy si se quieren quedar

Llegó la hora de la verdad. Lobos BUAP no tienen un mañana si desea permanecer en el máximo circuito, pues hoy se cumple la fecha para que pague los 120 mil pesos, que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX, solicitan para permanecer en Primera.

Tras perder la categoría en el Clausura 2018, se especuló que los licántropos no pagarían la cuota y por no existir un equipo afiliado, para poder ascender se disputaría el Apertura 2018 con 17 equipos, pero en los últimos días ha surgido la noticia que los universitarios ya tienen el dinero para seguir en primera división, pero que en la Liga no acceden para que pague.

Siendo solamente un rumor, se espera que este viernes los de la BUAP hagan el depósito y se mantengan en la Liga MX, pero antes tendrán que demostrar de donde consiguieron el capital.

Otra de las noticias que se dio ayer fue que José Hanan quedó fuera del patronato de los de la BUAP, pues así lo hizo saber la directiva del equipo licántropo.