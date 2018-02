AMLO afirma que las grandes potencias siempre amagan con ese discurso

El precandidato de Morena asegura que no hay de qué preocuparse; afirma que ni “verdes ni maduros” van a influir en procesos electorales del país; pide que se respeten principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos

El precandidato a la presidencia de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no permitirá la intervención de gobiernos extranjeros en las próximas elecciones, “ni verdes, ni maduros”, esto, después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, advirtiera sobre una posible intromisión Rusa.

“No somos colonia de ningún país extranjero, eso ha quedado claro a lo largo de nuestra historia, si nosotros mantenemos nuestra postura de no permitir la injerencia extranjera de ningún gobierno, no vamos a tener ningún problema, se los puedo decir de manera muy coloquial y sencilla: ni verdes ni maduros. Siempre las grandes potencias amagan con ese discurso, siempre, y no hay por qué preocuparse”, aseguró.

Durante su visita al estado de Puebla, y acompañado del precandidato por Morena a la gubernatura del estado, Luis Miguel Barbosa, y el senador Manuel Bartlett, López Obrador indicó que confía en que el secretario de Estado del país vecino no intervendrá en asuntos mexicanos y que actuará de manera responsable, respetando los principios de no intervención y autodeterminación de pueblos.

El Dato: El tabasqueño se deslindó de las llamadas telefónicas que se hicieron en las que se aseguraba que convocaría a Rusia para extraer petróleo de México.

“En la autodeterminación de los pueblos va a haber elecciones en México, que solamente los mexicanos vamos a decidir, ningún gobierno extranjero puede intervenir en los procesos electorales de nuestro país. Creo que lo va a hacer así, no creo que actúe de forma imprudente, nosotros somos respetuosos de todos los gobiernos del mundo y también pedimos que se respeten nuestros principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos”, dijo López Obrador.

Denunció que se está haciendo una “campaña negra” en su contra con las llamadas telefónicas que se están realizando advirtiendo que el precandidato convocó al gobierno ruso para extraer petróleo del país y que se hará una denuncia contra quien resulte responsable y que va a hacer una investigación al respecto.

“Las llamadas telefónicas que se hicieron en Puebla en las que señalaban que yo convocaría a Rusia para extraer petróleo del país, tienen origen desconocido, no dudo en que sean para favorecer a la mafia del poder, los responsables tal vez son publicistas internacionales”, mencionó el precandidato.

Mientras, ante la posibilidad de que elementos estadounidenses armados se encuentren en vuelos fronterizos de México y Estados Unidos, el aspirante a la Presidencia explicó que será analizado el tema cuando llegue el momento.



“Esa propuesta en su momento se revisará, porque no se violará la Constitución en nada absolutamente”, señaló.