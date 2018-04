AMLO anuncia revisión de contratos con empresas petroleras “uno por uno”

El candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, señaló que aún no sabe si cancelaría la reforma energética, pero anunció que si gana el 1 de julio se revisarán todos los contratos con las empresas petroleras, “uno por uno”.

“Si los contratos son leoninos, si afectan el interés nacional, se van a modificar”, dijo en entrevista posterior al acto que encabezó este jueves en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Vamos a ver qué compromisos se firmaron, los del actual gobierno con empresas petroleras”,

Andrés Manuel López Obrador

Candidato a la presidencia de México

El candidato tabasqueño se ha pronunciado de la misma forma con la reforma educativa y con el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. En ambos casos ha dicho que se revisarán los contratos para que “no afecten el interés nacional”.

Por otra parte reiteró que se revisarán las reformas estructurales aprobadas en la presente administración y “vamos a revisar todos los contratos que entregaron en las zonas petroleras; no queremos contratos leoninos, no queremos contratos manchados de corrupción”.

De esta manera, dijo, se “va a cambiar la imagen de México en el extranjero; vamos a terminar con la corrupción y al mismo tiempo, como ya no se va a permitir que los políticos corruptos se roben el presupuesto”, habrá dinero para el desarrollo.

En este sentido agregó que no se continuará con la política de privatizaciones, “sepan que va a cambiar la política económica; no se va a privatizar el agua; ISSSTE, no se va privatizar el Seguro, al contrario habrá atención médica y medicamentos gratuitos”.

ofr