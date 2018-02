Las descalificaciones de Andrés Manuel López Obrador a las críticas “no le hacen bien al clima de debate público al país”, porque en lugar de defender su política y rebatir a quien lo cuestiona, insulta al crítico, sostuvo el ensayista, catedrático y académico Jesús Silva-Herzog Márquez.

El intelectual se dijo sorprendido por la reacción del precandidato de Morena, luego de la difusión de un artículo de opinión de su autoría, titulado AMLO 3.0.

Autor de los libros El antiguo régimen y la transición en México, Andar y ver, La idiotez de lo perfecto. Miradas a la política y The Idiocy of Perfection, entre otros, Silva-Herzog aseguró que el tres veces aspirante a Los Pinos “se volvió un actor que descalifica, incluso, a quien lo elogia. Yo, en buena parte de mi artículo, estaba reconociendo que parecía emerger un político distinto que tenía sentido del humor, que no estaba pescando el anzuelo de sus adversarios, que tenía gracia, que había convocado a un equipo amplio de colabores para su gabinete”.

Sin embargo, dijo que el tabasqueño “lo que hizo ayer es regresar al político de mecha corta y de una gran intolerancia a los críticos, a los que llama, de pronto, mafiosos”.

Este lunes Andrés Manuel se enfrentó en Twitter con Silva-Herzog, quien externó su desacuerdo en la campaña y por la manera en la que atrae nuevas alianzas a Morena.

Al observar esta discrepancia, Enrique Krauze lanzó en su cuenta: “El mesianismo condena. El liberalismo debate”. La réplica del político no se hizo esperar.

“Enrique Krauze: en buena lid y con todo respeto, tú también eres de aquellos profundamente conservadores y que simulan, con apariencia de liberales. Y por su puesto que acepto la crítica y respeto el derecho a disentir (sic)”.