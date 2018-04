AMLO-Bronco: llegó la fiesta del dicharacho

Como dos pancraciastas que intentan atrapar primero los dedos del rival para rompérselos: así abrieron ayer AMLO y El Bronco la entrada (a los próximos 79 días de campaña presidencial) del populismo del dicharacho, la ocurrencia, el debate facilón.

“Ya le dio miedo. Andrés Manuel es así, ve el coco y se asusta. Échale ganas: saludos”. Éste fue el reto de Jaime Rodríguez al abanderado de Morena, en su primer día como candidato presidencial independiente a los comicios del 1 de julio.

“Claro que le hablan de Gobernación a un magistrado y le dicen: ‘el Presidente te pide que le ayudes en esto, porque ya el Presidente se comprometió con el independiente’. Es un acuerdo entre Peña y El Bronco”. Este fue el recibimiento del primer lugar en las encuestas al último.

Tenemos en el escenario electoral a dos políticos que cancelan el debate con la ofensa, porque carecen de preparación técnica e intelectual para debatir, aunque, de todos modos, la cultura del debate no se acaba de establecer entre los políticos mexicanos.

No existe en México un acento deliberativo. A nuestros políticos les disgusta el debate, prefieren auditorios controlados: Ricardo Anaya es un spot, y AMLO no va más allá de frases hechas con las que pretende conectar con el pueblo llano, en la idea de que el pueblo llano no piensa.

Meade, el candidato de mayor cociente intelectual y el más preparado para gobernar, ara en el mar buscando que AMLO o Anaya debatan, pero Anaya le responde que no debate “con quien va en último lugar”, y AMLO que “no me voy a enganchar”. Y chirrín chirrán: se canceló el debate.

Por lo pronto, la inclusión de El Bronco en la boleta extendió la verbena del dicharacho en la campaña, que había acaparado AMLO, quien es el candidato que más tardó en conseguir un título universitario: 12 años.

Pero, ¿cuál es el cartel de frases que los precede a ambos? Veamos:

El Bronco:

1.- Soy el limón en las hemorroides de los políticos

2.- Mi mamá sigue estando buenota

3.- A las niñas gordas no las quiere nadie

4.- No hay ningún flaco chingón, ni flaca chingona

5.- Mi caballo me sale más barato que mi vieja

AMLO

1.- Soy terco, necio, obcecado

2.- Cállate, chachalaca

3.- Las encuestas siempre están cuchareadas

4- Al diablo con las instituciones

5.- Estoy al 100 con el favor de Dios, del pueblo, la naturaleza y la ciencia

Las ocurrencias lloverán, por una y otra partes, aunque El Bronco no tiene nada que perder, viene a divertirse. Será (para estar a tono con la fiesta) igual que un enjambre de moscos sobre un caballo: que no mata…

Pero cómo mortifica.