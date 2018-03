AMLO el domador de circo

Se atribuye a don Porfirio la advertencia de que Madero había soltado al tigre y de que no podría volverlo a amarrar. AMLO volvió a usar la frase –con un sentido distinto que quisiera examinar aquí– ante el público más conservador, más elitista, más capitalista que se puede uno imaginar: la Convención Nacional Bancaria.

Aunque a AMLO le ha dado por compararse con Madero, la verdad es que lo que dijo en Acapulco lo asemeja más al dictador Porfirio Díaz que al fundador de nuestra democracia: Francisco I. Madero.

AMLO le sugiere a los banqueros: “el mejor domador de tigres que hay en México soy yo, pero si no me dejan hacer mi trabajo de domesticación, de apaciguamiento, de control social, yo no respondo”.

O, en otras palabras: “ya es hora de que el mejor domador de tigres esté al mando del circo; si me ascienden a ese puesto, ya verán cómo habrá más entradas y, por lo mismo, más ganancias”.

Madero quería desatar al tigre de la democracia, no al tigre de la violencia. Como sabemos, falló estrepitosamente en esa apuesta. AMLO no quiere desatar ningún tigre; quiere ser el administrador del circo.

El tigre de la violencia que desató Madero no fue creación del mártir de la democracia. Fue un tigre que creció dentro de la jaula odiando a sus dueños: el dictador, los caciques, los militares, los hacendados, los empresarios extranjeros. Madero quería liberar al país, no quería destruirlo. Sin embargo, el pueblo estaba muy humillado y como una bestia herida se lanzó en contra de quienes consideraba sus enemigos. La personalización más célebre de esta respuesta es la figura de Pancho Villa.

Junto con ese tigre aparecieron otras fieras no menos temibles: el brutal militarismo de Victoriano Huerta, la traición oportunista de Jacques Ives Limantour, la mezquindad hipócrita de Francisco León de la Barra, la ridícula ambición de Bernardo Reyes, la miserable intervención de Henry Lane Wilson.

La democracia mexicana no quiere más domadores. No quiere que el pueblo siga encerrado en su jaula y que sólo cambie la administración del circo. La democracia mexicana quiere que el hermoso tigre salga de su prisión y camine libre, con toda su majestad, por donde le plazca, sin matar a nadie.

Los verdaderos demócratas no podemos apoyar a AMLO. La democracia no es la oportunidad de elegir domador. La democracia significa no tener domador.

La comparación entre AMLO y Porfirio Díaz, por lo mismo, no es desencaminada. AMLO quiere ser, como don Porfirio, nuestro nuevo “príncipe de la paz”, nuestro nuevo “príncipe del progreso”, nuestro nuevo “príncipe del orden benigno”. Quiere ser el patriarca que con un sólo gesto puede calmar los ánimos, motivar las conciencias, orientar las voluntades.

México necesita cambios profundos. La democracia es la vía para lograr esos cambios. Salgamos ya de la jaula.