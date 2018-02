El aspirante sin partido a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, descartó una unión entre independientes, pues significaría traicionar a quienes confían en él.

El gobernador con licencia de Nuevo León advirtió al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó “el nuevo jefe de la mafia del poder”, que será traicionado y abandonado a la mitad del camino por la gente que ha adoptado de otros partidos políticos.

En entrevista con La Razón, confesó que votó por Andrés Manuel para que fuera Presidente de México.

El Dato: En octubre de 2015 se convirtió en el primer gobernador del país en ganar el cargo por la vía independiente.

¿Por qué votó por Andrés Manuel? Porque me caía bien, pero hoy me cae gordo porque cambia de opinión a cada rato, como cambia de calzones. Andrés Manuel perdió esa sensibilidad que tenía. Le ha ganado la ambición, creo que sus hijos lo forman mucho. Creo que es un papá consentidor y les hace enorme caso. No es bueno tener a tus hijos contigo y además viviendo del erario público porque no les conozco una chamba: o tienen un negocio o tienen una empresa. Entonces engañan a la sociedad.

Hace 12 años López Obrador decía que primero estaban los pobres, ¿se mantiene en esta idea? Ahora son primero los ricos corruptos. Ahí está la prueba: ¿cuánto le dieron por las candidaturas de regalo? Creo que su campaña andaba quebrada. Por eso el corazón de Andrés Manuel no está contento, ni su alma tampoco. Se vendió por dinero. Napoleón (Gómez Urrutia ) seguro le dio una buena lana y el otro, Germán Martínez, también… y todos los que sumó. Le han de haber dado una lana… bueno, eso es lo que creo.

¿José Antonio Meade y Ricardo Anaya son competencia? Esos no van a contar en el camino. Creo que los priistas votarían por mí y los panistas enojados también, y todos aquellos que creían que Andrés Manuel les iba a dar una posición ya están conmigo, pero no se lo digas a Andrés Manuel. Él cree que todos los que lo siguen son de él. En el camino lo van a abandonar, porque muchos priistas mañosos le metieron candidatos y se ha apendejado, los está aceptando.

¿Habrá una unión entre independientes? Debemos unirnos para no pelearnos entre nosotros. Creo que debemos respetarnos y cada quien, hacer su lucha, pero no un candidato único, eso no funcionaría porque somos diferentes, no debemos hacer lo que hacen los partidos. Yo no soy dueño del millón y pico de personas que firmaron por mí, los defraudaría como defraudaron los del PAN al unirse con el PRD; como defraudó Morena al unirse con el PES y el PT; cómo defraudó el PRI al estarse uniendo con el Panal, sin Elba Esther, porque ahora Elba Esther está allá con AMLO.

¿Fue difícil recabar las firmas que solicitó el INE? Pues sí, sin dormir a veces, cansado, sin comer; en tiempos fue muy difícil porque yo tuve que pedir licencia en diciembre, o sea no es el mismo tiempo que tenía Margarita Zavala, Ríos Piter… y el reto, porque ellos iniciaron desde octubre y yo no pude hacerlo de manera personal. Ya que pedí licencia, me metí de lleno un mes completito. Mi esposa y yo nos repartimos el trabajo en el país. Otros amigos se sumaron al proyecto, como Paco, Alejandro y otros que se encargaron cada quien de un estado, y lo hicimos, lo logramos y eso para nosotros es satisfactorio.

¿Considera que el INE queda a deber a los independientes? Sí, claro, porque no tienen toda la herramienta ni la estructura suficiente. Creo que se dejaron llevar por la tecnología y eso dificultó mucho, inclusive hay una polémica por los que no lo han logrado, están enojados, como Pedro Ferriz, se ve a un espejo y se echa grilla él solo. Está enojado por no lograr las firmas, inventa y culpa. Hemos sido sometidos a una fiscalización completa del INE.

En caso de que el INE no le otorgue el registro y no le valide las firmas, ¿qué hará? He cumplido con el requisito en 26 estados, iríamos a que me las muestre una por una y ya. Contar un millón 178 no creo que nos tardemos mucho, revisarlas en conjunto, tengo ese derecho y la ley me lo permite.

Sobre la polémica en la que se encuentra el INE y el Tribunal Electoral de dar a conocer los resultados del conteo rápido antes de la media noche para evitar que algún candidato se declare ganador, el gobernador con licencia dijo:

Hay que esperar los resultados, ¿cuál es la prisa de que sean las 12 de la noche?

¿Qué opina de los señalamientos que involucran a Ricardo Anaya en actos de corrupción? Pero si tampoco ha trabajado, ¿de dónde tiene tanto dinero? Todos son lo mismo, porque ellos viven del erario, viven del impuesto, son parásitos, chupan tu dinero y el mío. Pero los mexicanos han estado dormidos, hay que decirles que ya que no nos pisen el pescuezo.

¿Cómo veremos a El Bronco en campaña? He intentado dormir tranquilo, estoy mentalizándome, tratando de no extrañar a mis hijos, tratando de convencer a mi esposa de que no puedo estar pendiente ni de ella ni de mis hijos a cada rato. Estoy hablando con mis amigos para que nadie tire hueva; estoy ordenando el equipo y buscando cómo le vamos a hacer financieramente. Todavía tenemos cosas qué hacer en esta intercampaña, veré quién nos apoyará financieramente.

¿Cómo iniciará su campaña? Mi primer evento será con jóvenes mexicanos, convencidos de que las redes sociales son nuestra herramienta, para ir, en 30 días, por los 210 mil mexicanos que se quieran convertir en la nueva independencia de México.