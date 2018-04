Pese a haber ofrecido a empresarios mesas de diálogo para revisar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en caso de ganar la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, pedirá desde julio frenar la obra, además de que no habrá tarifas de cancelación para contratistas si el proyecto no continúa.

“López Obrador solicitará al Presidente Enrique Peña que suspenda el proyecto en julio para permitir que la administración entrante lleve a cabo auditorías sobre la construcción y las finanzas del aeropuerto”, señaló Javier Jiménez Espriu, nominado por el tabasqueño para ocupar la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT).

En entrevista con Bloomberg, explicó además que si no se les permite cancelar la obra durante la transición de poderes, en diciembre iniciarán una queja contra quienes resulten responsables.

“No tenemos diferencias de fondo, no sé por qué se ha querido polemizar algo que no existe. Estamos puestos para sentarnos y en concordia ver las diferencias, poder dirimirlas”

Alfonso Romo

Coordinador de proyecto de nación

“Las quejas se presentarían ante agencias federales, como la Auditoría Superior de la Federación. Esto se sumaría a cualquier caso que el gobierno pueda presentar contra actos de corrupción vinculados al NAIM, si se encuentran prueban de irregularidades”, dijo.

Reiteró la propuesta de construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía: “Es muy probable que el proyecto sea cancelado y reemplazado por dos nuevas pistas en la base militar de Santa Lucía, aproximadamente a 50 kilómetros del aeropuerto actual”.

Al negar que cancelar el proyecto costaría 120 mil millones de pesos, “en parte porque las empresas no tendrían derecho legal a las tarifas de cancelación debido a la naturaleza pública del proyecto”, Jiménez Espriu indicó que tampoco habrían indemnizaciones a los contratistas del NAIM por frenar la obra.

“AMLO solicitará al Presidente Enrique Peña que suspenda el proyecto (del NAIM) en julio para permitir que la administración entrante lleve a cabo auditorías”

Javier Jiménez Espriu

Posible titular de la SCT

“Las tarifas de compensación son otra mentira del gobierno. Cobrar dichas tarifas es inconstitucional. El gobierno tiene el derecho de cancelar un contrato”, reiteró.

Por separado, Alfonso Romo, coordinador del proyecto de nación de López Obrador, aseguró que no hay rupturas ni diferencias entre el tabasqueño y el sector empresarial, y que sólo se ha querido polemizar con el tema del nuevo aeropuerto; además, negó que vayan a congelar los precios de los combustibles, pese a la declaración que hizo el morenista el pasado 12 de abril en ese sentido.

“No se van a congelar (los precios) para no lastimar el bolsillo de los mexicanos”, afirmó Romo en entrevista de radio con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula.

El Dato: De cancelarse el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, estarán en juego contratos por 764.3 mil millones de pesos.

“No tenemos diferencias de fondo, no sé por qué se ha querido polemizar algo que no existe. Estamos puestos para sentarnos y en concordia ver las diferencias, poder dirimirlas como gente sensata. La mesa debe de seguir, ¿cómo se va a romper algo que todavía no inicia?

“Como empresario te digo que en este país con tantas desigualdades nos tenemos que sentar todos los mexicanos para ponernos de acuerdo”, expuso.