AMLO pide al PRI y PAN “bajarle una rayita” a su conflicto

El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que nadie debe atentar contra la estabilidad de México y pidió a los partidos PRI y PAN bajarle “una rayita a su beligerancia”.

A través de cuenta de Twitter, añadió que “el pleito del PRIAN” es real y que éstos deben verse como “adversarios y no como enemigos a destruir”.

“El horno no está para bollos”, señala López obrador en referencia a la tensa situación en torno a las acusaciones que enfrenta el candidato presidencial del Frente, Ricardo Anaya, por parte del PRI.

El pleito del PRIAN es real, no fingido; es importante no azuzar. El horno no está para bollos. Es mejor que se vean como adversarios a vencer y no como enemigos a destruir. Nadie debe ser avasallado ni atentar contra la estabilidad de México. Bájenle una rayita a su beligerancia

