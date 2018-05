Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que, de llegar a la Presidencia, la propuesta para abrogar la Reforma Educativa será la primera iniciativa preferente que enviará al Congreso de la Unión.

“Quitaremos todas las leyes que afecten la dignidad del magisterio, y con esto ya se definió que vamos a quitar la mal llamada Reforma Educativa”, dijo.

Al termino de un mitin en San Andrés Tuxtla, Veracruz, descartó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sea su única aliada en materia educativa.

Dijo que su encuentro con maestros fue abierto a todos y no sólo a la CNTE.

“Son todos los maestros, no nada más la CNTE, todos los maestros del magisterio están de acuerdo con lo que estoy planteando”, apuntó.

Además, señaló que no era necesario firmar un acuerdo por la educación con maestros disidentes pues con su palabra basta.

“No era necesario firmar nada, los maestros me tienen confianza y saben que yo cumplo mis compromisos, les repito, todos los maestros están de acuerdo con lo que estoy planteando”, señaló.

Informó que una vez que la Reforma Educativa sea eliminada, elaborará un plan que mejore la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio.

“Vamos a cancelar todo lo que signifique hostigar a los maestros. Los maestros no se oponen, lo que pasa que utilizaron lo de la evaluación para tratar de correrlos y eso es antipedagógico y antilaboral. Si alguien está atrasado se le tiene que dar la oportunidad de que se actualice, de que mejore, no es de que al primer examen te vas para afuera. Eso es una concepción reaccionaria, ni los empresarios hacen eso con sus trabajadores”, comentó.

Como parte de su nueva estrategia, propuso implementar un programa de becas a nivel básico y medio superior, otro de alimentación en escuelas ubicadas en zonas de bajos recursos, además de un plan para mejorar la infraestructura educativa.

“Se están cayendo las escuelas, no tienen mobiliario, y nada de eso trata la mal llamada Reforma Educativa. Ya hay diagnósticos de cuántas escuelas no tienen agua, cuántas escuelas no tienen luz, cuántas están en mal estado y nada de eso se está atendiendo”, apuntó.

Señaló que de ganar la Presidencia va a respetar la vida interna de los sindicatos.

“El Gobierno no va a intervenir a favor de ningún grupo, va haber democracia sindical y se va a garantizar que sean los trabajadores los que decidan quienes van a representarlos, que no haya imposiciones y que los trabajadores sean los que decidan con quién van a llevar a cabo la contratación del trabajo”, concluyó.