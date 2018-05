El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, desmintió las versiones que circulan en las redes sociales en torno a sus supuestos padecimientos.

“Ya ven cómo están los rumores, de que ando enfermito, pero no, no, no… ando muy bien de salud, gracias a la ciencia y al creador. Estoy bien de salud”, dijo el morenista luego del mitin que encabezó en el municipio de Huajuapan, Oaxaca, donde afirmó ante sus simpatizantes que de ganar los comicios federales le responderá con un tuit al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cada ofensa que realice contra México.

El tabasqueño incluso bromeó con los reporteros sobre su salud al decir que es capaz de sostenerse en un solo pie.

“Estoy rebién, hasta me puedo parar en un solo pie. A veces voy al beisbol y estoy macaneando como si nada”, señaló sentado en una escalera.

Se quejó de los videos que están circulando en redes en los que se señala que está muy enfermo. “Es que están manipulando videos y yo de por sí hablo despacio… no hablo de corrido y lo que hacen es que le bajan más el volumen (sic)”, agregó.

Indicó que por falta de tiempo, no ha ido con el cardiólogo, con quien tiene que acudir después del infarto que sufrió.

El Dato: En 2013, un año después de la elección presidencial de 2012, el candidato de Morena sufrió un infarto por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

“Ahora no he podido ir al cardiólogo porque no he tenido tiempo pero sí voy con cierta frecuencia… ahora no he podido pero estoy muy bien, me diento muy bien. Me hacen electrocardiogramas cada vez que voy al médico y estoy al cien”, dijo

El tres veces aspirante a Los Pinos también condenó las expresiones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien llamó “animales” a los migrantes.

“Nos va a tener que respetar ahora que lleguemos a la Presidencia”, sentenció.

Y agregó que “a Donald Trump, quien ya saben lo presumido que es, ya se le ofreció el avión presidencial de 7 mil 500 millones de pesos para que se serene, se tranquilice y deje de hablar mal de los mexicanos. Pero ya vamos a llegar, y cada que lance un Twitter (sic) va a tener otro de regreso, nos va a tener que respetar”, remarcó el aspirante presidencial.

Insistió en que de ganar la próxima jornada electoral, encabezará la cuarta transformación de México, no sin antes precisar que la primera fue la Independencia; la segunda, el movimiento de Reforma impulsado por Benito Juárez; y la tercera, la Revolución de 1910.

“Les aseguro que va a ser un cambio profundo, pacífico, ordenado, pero igual de profundo porque vamos a arrancar de raíz ese régimen corrupto, de injusticias y de privilegios”, dijo.

Presume condición física

