Después de que el candidato presidencial José Antonio Meade retó a sus contrincantes a presentar su 7de7, el aspirante a Los Pinos Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta y sostuvo que no polemizará. Ésta se encuentra conformada por siete declaraciones: patrimonial, de intereses, fiscal, evaluación patrimonial, consultas a los registros públicos de propiedades en el país, informes de comportamiento fiscal y cotejamiento de documentos ante Notario Público.

El Dato: López obrador reiteró ayer que eliminará la pensión vitalicia de los expresidentes.

“Yo no voy a polemizar en eso. La gente sabe quién es quién. A estas alturas, el mexicano sabe quién es quién, y por más que le hagan y por más guerra sucia, por más trampas que quieran ponernos, estamos arriba”, dijo el político tabasqueño.

En su gira de campaña en Nuevo Laredo, Tamaulipas, López Obrador recordó que ya presentó su 3de3 y reiteró que no entrará en polémica con sus contrincantes Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, y con José Antonio Meade, de la alianza Todos de México.

“Yo no voy a entrar en polémica. Ellos están allá, en la Ciudad de México, no les da el sol, no se asolean. Son pura rueda de prensa. Los veo bien peinaditos, arregladitos, con compañeros de ustedes de los medios, tomando café. Quieren que yo me enganche en sus planteamientos. Yo no voy a caer en ninguna provocación, voy a seguir haciendo campaña y sin enojarme, de manera tranquila”.

Recomendó al PRI prepararse psicológicamente en entregar la banda presidencial, ya que aseguró que ganará las elecciones del 1 de julio. Asimismo, sostuvo que, de obtener el triunfo, no habrá persecución contra nadie, sino, aseveró, “justicia”.

“No va a haber persecución para nadie. Lo único que queremos es que haya justicia, lo único que queremos es que el gobierno represente a todos, que sea un gobierno para ricos y pobres, un gobierno que no esté al servicio de la corrupción, que no esté al servicio de los que se dedican a robar, a saquear, a traficantes de influencia. Eso es todo. Entonces, no debe haber ningún temor. Que se tranquilicen, que se serenen”.

Reiteró que, en los últimos 30 años, la economía ha crecido apenas a una tasa de 21 por ciento anual, por lo que dijo que se debe cambiar esta política.

“No es un asunto ideológico, es de juicio práctico. Tenemos que fortalecer el mercado interno, tenemos que apoyar actividades productivas, tenemos que rescatar al campo del abandono, tenemos que crear empleos para que haya bienestar, paz y tranquilidad”, dijo.

Además, sostuvo que, de ganar las elecciones, no habrá incremento en los impuestos ni en la gasolina.