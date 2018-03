AMLO se resiste; sugiere a Meade y Anaya debatir entre entre ellos

Luego de que sus contrincantes José Antonio Meade y Ricardo Anaya lo retaran públicamente a debatir, el abanderado de Morena a la presidencia de la República reiteró que no va a participar en ningún ejercicio de este tipo, únicamente en los que realice el INE.

“Ya dejen de estarse cuestionando, criticando, que no se amenacen y que arreglen sus cosas con urbanidad y que debatan ellos”, dijo el tres veces candidato presidencial.

Además, agregó: “Yo ya decidí que no me voy a confrontar, la gente no quiere los pleitos, ellos son muy peleoneros, o sea hasta me llama la atención, no sé qué les está pasando, se llevan fuerte, yo nada más les pido que me respeten, eso de que me faltan pantalones y todo eso, como dicen los jóvenes, eso sí calienta”.

Cuestionado sobre el anuncio que ayer hizo Margarita Zavala de que renunciará al financiamiento público en su campaña como candidata independiente, López Obrador se limitó a decir que le parece “muy bien”.

Ante la negativa del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia así reaccionó el expresidente panista Vicente Fox en twitter:

El dato:

Se prevé que en durante las campañas, que inician el 30 de marzo, el INE organice tres debates entre los candidatos a la presidencia de México.

kml