AMLO se reúne con Chomsky y éste dice que quizá puede ganar

El candidato a la presidencia de México por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con el filósofo y politólogo estadounidense Noam Chomsky en el Hotel Lucerna que se encuentra en Hermosillo, Sonora.

“Hay simpatías mutuas, de los comicios, de todo, de las esperanzas del pueblo, que haya un cambio verdadero y de los proyectos que vamos a llevar a cabo para sacar a México del atraso”, dijo López Obrador tras comentar sobre el encuentro.

Señaló que Chomsky es uno de los mejores teóricos de la actualidad en el mundo. “Es una gente de mucho respeto y he leído sus textos; a lo mejor otro candidato no lo ha leído, yo se lo recomendaría”, enfatizó.

Fue un placer conversar largamente y con profundidad con Noam Chomsky, uno de los intelectuales más destacados del mundo. pic.twitter.com/zhMncoJxGV — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 15 de marzo de 2018

Vía redes sociales se difundió un video en donde el politólogo da su punto de vista sobre el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

“No me asumo como un especialista en política mexicana, aunado a que no tengo un conocimiento profundo de la misma. Y mi punto de vista es que López Obrador lo está haciendo muy bien en las encuestas y quizá pueda ganar, a menos que sean tomadas medidas que mermen las elecciones, tal como ha ocurrido en el pasado en México, y no tengo por qué recordarles eso” .

El politólogo estadunidense Noam Chomsky llegó a Hermosillo para ofrecer una conferencia sobre el “Capitalismo Gánster”, dirigida a un grupo de alumnos de maestría del Colegio de Sonora.

cls