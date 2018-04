AMLO y Anaya rehuyen a debates por su “situación oscura”, asegura Lozano

Este lunes, Meade retó a sus contrincantes Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, a un debate público sobre su situación inmobiliaria y patrimonial; AMLO dijo que no caerá en provocaciones; Anaya señaló que no le interesa participar en un debate de ese tipo no le interesa