Anaya amaga con investigar al Gobierno Federal, en caso de ganar las elecciones

El candidato a la presidencia de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya acusa al gobierno Federal de ser quien esta detrás de la campaña en su contra para sacarlo del proceso electoral del próximo 1 de julio.

“Sin ninguna duda es el presidente el que está detrás de la embestida en mi contra para sacarme del proceso electoral” Ricardo Anaya Candidato a la presidencia del PAN

Expresó que la campaña en su contra por declarar públicamente que emprenderá una investigación por corrupción durante el sexenio actual, contrario a su opositor Andrés Manuel López Obrador quién indicó que otorgará el perdón.

Aclaró que no necesita producir un spot para decir que meterá a la cárcel al presidente del país porque “digo de frente que iremos hasta las últimas consecuencias en los casos de corrupción, incluyendo a Enrique Peña Nieto, si eso concluye la investigación que realice una fiscalía independiente.

Indicó que en caso de ganar la presidencia encabezará una investigación “profunda en la historia del país” en los casos de la Casa Blanca y Odebrecht, que no han sido investigados.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, dijo que en política no hay coincidencias y que justo “sacaron las declaraciones de los testigos protegidos en su contra como una cortina de humo justo el día que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el informe de desvíos en las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Urbano

Insistió en que si el cinco por ciento de lo que dicen de él y las acusaciones en su contra, fuera cierto, ya habrían actuado en su contra y no es así.

“A mí me corresponde defenderme a mí sobre hechos probados, no voy a defender a otros. Si tienen algo contra mí, que me detengan”, finalizó.