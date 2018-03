Para el candidato a la Presidencia de la República por la coalición integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, el caso de lavado de dinero en el que presuntamente está involucrado, ya está cerrado.

“Ya lo he explicado con peras y manzanas hasta el cansancio. Si fuera verdad el 5 por ciento de lo que se dice, entonces ¿por qué la PGR (Procuraduría General de la República) no ha procedido en mi contra?”, cuestionó tras reunirse con candidatos a gubernaturas, senadurías y diputaciones federales y locales.

El queretaro aseguró que no tendría por qué mostrar documentos “porque ya lo he transparentado absolutamente todo. El documento es la escritura de compra-venta”, y agregó que hasta el momento las autoridades federales no lo han llamado a declarar.

El Dato: Gustavo Madero, exlíder del PAN, acusó que el PRI y Morena tienen una alianza para dañar la imagen del candidato presidencial.

Aseguró que la PGR respondió “en tres líneas y con una vaguedad” al documento que presentó ante la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) junto con el panista y abogado Diego Fernández de Cevallos.

“La PGR ya respondió, pero es una vaguedad… nada, tres renglones; que se toma en cuenta lo que dije, básicamente fue eso, tres renglones en donde se limitaron a decir que tomaban en cuenta nuestro dicho. No se dignaron a responder absolutamente nada”, agregó.

Insistió en que los señalamientos de blanqueo de dinero que pesan en su contra son parte de una “guerra sucia y una cortina de humo”.

“La gente sabe que esto es guerra sucia y la gente sabe que todo esto empezó justamente el día en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó en la Cámara de Diputados la cuenta pública donde está acreditado que José Antonio Meade desvió más de 500 millones de pesos cuando fue secretario de Desarrollo Social”.

En este sentido, manifestó que tanto el PRI como el Gobierno federal construyeron “esta cortina de humo para tapar su corrupción. La gente lo sabe y les vamos a ganar de manera contundente; habrá justicia y le va a ir muy bien a nuestro país”.

Rechazó además lo que publicó el martes el diario español El País, en el sentido de que existen dos personas que presentaron denuncias ante la PGR por la presunta falsificación de sus firmas en el contrato de compra-venta de la nave industrial del queretano, por la que recibió más de 54 millones de pesos.

“Ahí es muy importante que no vaya a haber una confusión, eso que se ha publicado no tiene nada qué ver ni con mi empresa ni con la compra-venta de nosotros. Tiene que ver con un procedimiento interno de otra empresa. El llamado que yo haría es a que las autoridades lo investiguen y, en su caso, deslinden responsabilidades”, indicó.

Anaya Cortés señaló que uno de los denunciantes de estas firmas, el notario Salvador Cosío, “no tiene nada qué ver con la compra-venta, la compra-venta se llevó a cabo con la notaria Estela de la Luz Gallegos. Esto tiene que ver con un procedimiento interno de otra empresa. Es importante decir que ese notario es actualmente candidato a gobernador del estado de Jalisco por el Partido Verde y su papá fue gobernador del estado de Jalisco por el PRI”.