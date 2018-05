El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, llamó a sus adversarios a que respeten los resultados de los comicios federales del 1 de julio.

“El llamado a que se respete el resultado electoral. La gente va a decidir en absoluta libertar, así debe de ser el próximo 1 de julio y más allá de cual sea la diferencia en el número de votos se debe de respetar el resultado electoral”, dijo en un mitin realizado en la zona de San Ángel

Señaló que los aspirantes a Los Pinos deben respetar la democracia, así como los resultados electorales.

“Si alguien tiene alguna inconformidad para eso están las instancias correspondientes”, indicó.

El Dato: Anaya se reunió con Leonel Fernández, de la misión de visitantes extranjeros de la OEA en el país, a quien dijo que el Frente está a favor de fortalecer la democracia.

También, exhortó a todos los órdenes de gobierno a no intervenir en el proceso electoral: “mi llamado para todos los órdenes de gobierno, es para no intervenir en el proceso electoral, que no se utilicen recursos públicos, que se respete la ley, que permitan que las candidatas y los candidatos hagamos nuestro trabajo y, sobre todo, que permitan que la ciudadanía vote en absoluta libertad”.

Dijo que “el INE se tiene que preparar para todos los escenarios y no perder de vista que la democracia necesita demócratas y los demócratas aceptan los resultados electorales y cuando tienen una inconformidad lo hacen valer a través de sus instituciones”.

Insistió en que él es la mejor opción para el llamado “voto útil”, y llamó a simpatizantes y militantes de otros partidos a votar por su proyecto.

“Nuestro llamado al voto útil, es a toda la gente, hay gente buena en todos los partidos políticos, invitarlos a sumarnos, no solamente para ganar la elección, sino para ser el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país”, resaltó.

Acerca de la encuesta difundida ayer por GEA-ISA, que lo coloca sólo a 5 puntos porcentuales de Andrés Manuel López Obrador, el abanderado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano afirmó que está convencido de que avanza en las preferencias electorales.