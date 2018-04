Anaya gana una batalla, pero faltan otras

Ricardo Anaya Cortés, el candidato de Por México al Frente fue quien tuvo mejor desempeño, se vio con buena oratoria, echado para delante, atacando sin piedad a sus adversarios, sin importar siglas, ideologías, nombres, apodos o tipo de candidaturas.

En cambio a José Antonio Meade le fue bien en lo que se llama posdebate, en donde pudo aterrizar sus propuestas, ampliarlas, por encima del Bronco, de Margarita Zavala o de la deplorable actuación de López Obrador.

Se conoce de su buena esgrima verbal y lo confirmó durante el primer debate en que, sin misericordia lanzó su ofensiva en contra de López Obrador, quien se vio francamente mal, solo sirvió para aceptar todo tipo de golpes.

Centro de todos los ataques por ser el puntero, el tabasqueño se vio enfadado, cansado, viejo, muy muy repetitivo, sin propuestas y sin capacidad de respuesta. Los mismos dichos y las mismas actitudes de hace 12 y 6 años, que bajo su nuevo perfil de abuelo panzón y desfajado, huelen peor que a naftalina.

Encerrado en su persistente auto-calificación de honestidad a toda prueba, Andrés Manuel López Obrador circunscribió esta su fortaleza a que él no roba ni robará a nadie, pero dejó indefensa a la otra importantísima acepción de “honesto”, que es más importante que no robar y la de no mentir.

Y a AMLO lo exhibieron todos como un mentiroso. Un político que no ha podido explicar de qué ha vivido durante los últimos 10 o 12 años, tiempo en el que no ha trabajado. Mantiene a sus 3 hijos y hermanos, y otros parientes, al amparo de las prerrogativas millonarias que le da el INE a Morena.

El queretano tuvo como en 1994 Diego Fernández de Cevallos, la llave de su desempeño verbal, pero al igual que su ahora asesor no logró dar un golpe definitivo en contra de sus adversarios, especialmente del que encabeza, hasta ahora, las preferencias ciudadanas.

Seis años más tarde, todos los que siguieron el debate presidencial quedaron maravillados con Gilberto Rincón Gallardo, candidato presidencial del Partido Democracia Social, quien superó en la percepción de participación a los otros candidatos, incluidos los que eran marcados como favoritos, Francisco Labastida Ochoa y Vicente Fox Quesada, pero al final el guanajuatense venció al de Sinaloa y Rincón Gallardo tuvo que jubilarse.

De acuerdo con estas cifras, Ricardo Anaya Cortés no debe lanzar las campanas al vuelo, ya que del plato a la boca se cae la sopa. Al margen de esas cifras, la celebración del debate dejó satisfechos a muchos, primero por la interacción de los candidatos y segundo por la toma y daca entre algunos de ellos.

Mientras López Obrador recibía cuestionamientos sobre sus propuestas y se enredaba en las respuestas de algunas o simplemente las desechaba, sus adversarios tampoco respondían a las que le eran planteadas. Habrá que esperar el próximo debate que será el 20 de mayo en Tijuana y ahí se verá con más claridad, quien será el Presidente de México para el siguiente sexenio.

+++

Las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia, que presiden los senadores Héctor Yunes y Héctor David Flores recibieron ayer al primer grupo de aspirantes a comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

El primer paso de evaluación legislativa estuvo acompañado por la presencia de 5 representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Este Comité fue integrado por Issa Luna Pla, Khemvirg Puente Martínez, Fernando Nieto Morales, Lourdes Morales Canales, María Solange Maqueo Ramírez.

+++

El Senado tiene la voluntad y disposición política para analizar la nueva minuta de la Cámara de Diputados para eliminar el fuero de servidores públicos incluido el presidente de la República. Nos comenta el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la cámara alta, el queretano Enrique Burgos García, quien garantizó que ayer los legisladores empezarán a analizar el tema que, no descartó, pudiera ser aprobado en este periodo ordinario de sesiones.

Burgos García dejó en claro que los senadores serán responsables y se escucharán a todas las fuerzas políticas. “Yo creo que la veremos rápidamente, con todo interés y escucharemos a todas las fuerzas políticas, la veremos con mucha responsabilidad, con certidumbre en el tiempo, la certidumbre y sin perder de vista la naturaleza que le corresponde como órgano revisor”.

+++

Vaya logro el del presidente de la Federación Mexicana de Lechería, Vicente Gómez Cobo, que durante la realización del Tercer Foro Nacional de Lechería consiguió sendos compromisos, por una parte del candidato presidencial Ricardo Anaya, para resolver el problema de comercialización que durante años ha enfrentado el sector lechero del país y que tiene prácticamente en la lona a miles de productores, y por otra el del subsecretario de Agricultura Jorge Luis Zertuche, para el establecimiento de políticas públicas que permitan la integración de los productores en una cadena de valor, que mejoren las condiciones de rentabilidad y competitividad del sector.

Esperemos que se cumpla por fin con los compromisos a este sector lechero pues la implementación de políticas públicas con Normas Oficiales Mexicanas permitirá el ordenamiento del mercado e impulsará la productividad dando certidumbre a los productores del país.