“Yo creo que vienen más intentos de chantajear a las instituciones del Estado; no hay que ceder en eso, México es una democracia que ha costado mucho trabajo construir y se encuentra en una coyuntura muy particular; por ello necesitamos elegir correctamente a nuestro próximo presidente o presidenta”, subrayó Ernesto Cordero, titular de la Mesa Directiva del Senado.

En entrevista con La Razón, el panista adelantó que se retirará de la vida pública después del 30 de agosto, cuando culmine su gestión, porque, aseguró, no es actor dentro del panismo actual, ya que Ricardo Anaya es un “autócrata” que se adueñó del blanquiazul. Ante ello precisó que cree firmemente en el voto útil como herramienta para el próximo 1 de julio.

El Dato: El legislador pidió a la PGR acelerar la indagatoria sobre presunto lavado de dinero contra Ricardo Anaya.

Cuestionado por cómo fue posible que se terminara la democracia interna en el Partido Acción Nacional (PAN), Cordero Arroyo resaltó que el hoy candidato presidencial “se apropió del partido con todo el dinero que le dio el Gobierno actual. Ricardo Anaya le aplaudió a (Enrique) Peña hasta que se le hincharon las manos, por eso creció en este sexenio hasta llegar a apoderarse del PAN”.

¿Cómo llega Ernesto Cordero al final de la Legislatura y encabezando por segunda ocasión la presidencia del Senado? Llego muy entusiasmado. Fui el primer presidente del Senado en la pasada Legislatura y voy a ser el último de ésta, ahora sí que me tocó abrir la puerta y me va a tocar cerrarla y eso es una gran responsabilidad; estoy muy orgulloso de tener la confianza de mis compañeros, eso es un gran honor.

¿Cómo se ve cuando termine aquí?, ¿no se imagina en el servicio público? Nunca digas de esta agua no he de beber, sobre todo los que tenemos vocación de servicio público. Esto de la política no es una gripa que se quita de un día para otro, es cuestión de tiempo; pero también hay que entender los tiempos y las oportunidades que tuvimos y creo que yo tuve todas las oportunidades, hice lo mejor que pude, en la medida de las posibilidades, por mi país y estoy muy contento de eso y ahí está mi trayectoria pública para quien la quiera revisar, estoy muy orgulloso de lo que hice como servidor público.

Ahora, ¿qué me veo haciendo? Por supuesto apoyando y construyendo mi país desde otra trinchera, desde otras batallas. Me gusta mucho dar clases, he dado clases toda mi vida y por supuesto me imagino dando clases, ejerciendo mi profesión de economista y de actuario; a mí me interesa mucho y siempre fui muy bueno para los números, para hacer pronósticos financieros, para hacer pronósticos econométricos, entonces entiendo bien los temas de finanzas públicas. Yo creo que puedo aportar mucho desde el sector privado a muchas otras cosas, y ya veremos.

Cordero reiteró que su voto será para Margarita Zavala porque, dijo, ella defiende las libertades social, económica, política, la de disentir, y tiene una agenda de derecha ideológicamente que le convence.

“A diferencia y tristemente del candidato de mi partido, que es una alianza muy extraña con la izquierda, en que ideológicamente no me siento identificado, que está bajo sospecha de actos de corrupción y de delitos como lavado de dinero, simple y sencillamente yo creo que es mucho más panista tomar la decisión de votar por Margarita que seguir apoyando algo que ya está muy lejos de ser el PAN en el cual decidieron militar muchos”.

¿Cree que exista una oportunidad de refundar el PAN en caso de que Anaya no gane? Siempre existe esa oportunidad. El grave problema del PAN en este momento es que fue una institución diseñada democráticamente por demócratas y cuando te llega un autócrata que tiene recursos, que tiene dinero, que ofrece las candidaturas para sacar beneficio personal, pues se apodera y es lo que le pasó al PAN. Ahora tenemos una dirigencia muy enquistada, en la que estás con ellos o contra ellos. Pero yo estoy muy tranquilo con las decisiones que tomé, porque mucho se dice que a mí me impulsó el PRI y hay que recordar que por mí votó el PT, Morena, el PRD, el Verde, y algunos senadores del PAN. Hay que decirlo con toda claridad: si no fueron más panistas es porque los amenazaron con expulsarlos del partido si votaban por un panista; hasta ese grado de contradicción llegaron.

¿Hay crisis en el PAN?, ¿qué piensan los panistas en los estados con el Frente, cómo lo procesan? A diario hay renuncias de militantes a nivel local, pero eso no es lo que más debería preocupar. También ha habido un éxodo de los simpatizantes a nivel nacional, esos millones que votaron por (Vicente) Fox, por (Felipe) Calderón y que se fueron a buscar otra alternativa que simple y sencillamente el PAN no les ofrece.

¿Usted se mantendrá en el partido? Yo sigo militando en el PAN porque me indigna que tengan al partido de rodillas, que a su candidato a la Presidencia, quien fue su presidente, le dé vergüenza que ondeen las banderas del PAN en sus eventos y pide que la escondan para no hacer enojar a Movimiento Ciudadano. Creo que por eso sigo adentro del PAN, porque voy a seguir dando la batalla, voy a seguir diciendo en lo que no estoy de acuerdo y voy a seguir siendo la voz de muchos miles de panistas que no se atreven a decirlo o no tienen posibilidad de ser escuchados. Cordero hace un repaso de cómo Anaya se “apoderó” del partido. Recuerda que mientras el hoy candidato “aplaudía a rabiar la reforma fiscal del 2014, buena parte de los fondos de los moches en la Cámara de Diputados se iba a su grupo”.

¿Ricardo Anaya lo ha buscado o definitivamente la relación está completamente rota? No, yo nunca he tenido noticia de que Ricardo Anaya, como presidente del partido, me haya buscado.

¿Cómo ve el conflicto que tiene Anaya con el gobierno federal, qué cree que va a venir? Yo creo que hay que estar todos bien atentos, pienso que vienen intentos de chantajear a las instituciones del Estado, creo que no hay que ceder en eso, pues México es una democracia que ha costado mucho trabajo construir. México se encuentra en una coyuntura muy particular y necesitamos elegir correctamente a nuestro próximo presidente o presidenta y yo sí creo que no podemos tener a alguien que tenga sospechas en su honorabilidad y en su conducta. Necesitamos también alguien que es experimentado y que sepa tomar decisiones de política pública y que haya estado cerca de cómo se toman las decisiones.