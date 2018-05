El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, señaló que el retiro de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública debe darse “tan pronto como sea posible”, pero dijo que fijar un plazo en este momento sería demagógico.

Al participar en el foro Diálogo por la Paz y Justicia. La agenda fundamental, organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, Anaya aseguró que los índices de violencia son insostenibles y se requiere escuchar a las víctimas para modificarlos.

“No habrá paz sin justicia, solidaridad con las víctimas que han sido vulneradas. Estoy abierto a escuchar, estoy convencido de que no podemos seguir así; la situación es insostenible”, manifestó.

“Nosotros sí tenemos un plan para pacificar al país, una pacificación que debe ser la consecuencia de una política de seguridad integral”

Sobre la Ley de Seguridad Interior mencionó que ésta se tiene que revisar para su fortalecimiento ya que se debe conocer el actuar de las fuerzas federales, por ello insistió en una reforma a la misma.

Indicó que las policías de los estados no se han profesionalizado y muchas de ellas han sido intervenidas por los bandos criminales.

“Los cuerpos policiacos no se ha profesionalizado, los gobiernos no han asumido su responsabilidad. La deficiencia más grande es que no se incentiva a los policías, por ello es necesaria la Ley de Mando Mixto para que los gobiernos se pongan a trabajar”, explicó.

El Dato: Ante representantes de más de 40 organizaciones de la sociedad civil, Anaya dejó en claro que la paz tiene que ser producto de la justicia y no de la impunidad.

Comentó que desde 2014 no se ha visto un cambio en la estrategia, por lo cual la criminalidad aumentó en 29 de los 32 estados del país.

Por la mañana, asistió al foro 10 por la Educación, donde reconoció que, aunque es “un problema muy complejo” está dispuesto a dialogar con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, que rechaza la Reforma Educativa.

Día 40

Duración del evento: 6 horas.

Duración del discurso: 50 minutos.

Temas abordados: Seguridad, fiscalía autónoma, Ley de Seguridad Interior, despenalización de la mariguana y Comisión de la Verdad.

Número de asistentes: De 100 a 150.

Organizador del evento: La CNDH.

Lugar: Museo de Memoria y Tolerancia de la CDMX.

Hora: De 8:30 a 14: 30 horas.

Con información de Jorge Butrón