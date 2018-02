Sobre la demanda interpuesta sobre una presunta triangulación de recursos que realizó Ricardo Anaya en Querétaro, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, la calificó como una “vacilada que no tiene nada de sustento”.

El líder de los panistas aseguró que esta acusación sólo es “una patada de ahogado” de los priistas que sienten que se les va el poder. “Nosotros decimos: adelante cualquier denuncia e investigación; búsquenle, que no van a encontrar nada. Ricardo Anaya es un hombre honesto”.

Zepeda también defendió el proceso de votación en la que participaron este domingo, en un primer resultado preliminar, 203 mil 705 panistas, el 72.4 por ciento, de más de 281 mil panistas inscritos en el padrón de militantes. Estos ratificaron a su abanderado presidencial en una boleta donde sólo apareció Ricardo Anaya.

“Es un porcentaje de participación alto, que no se había visto jamás en la historia reciente del partido”.

Precisó que es una elección abierta que se lleva a cabo sólo por cumplir con un estatuto del partido, y aseguró que el único que mostró interés en ser presidente de la Republica, fue Ricardo Anaya.

“Es nuestra tradición hacerlo así. Cualquier aspirante pudo registrarse, estuvo un mes abierto el proceso y tenemos un precandidato único que es Ricardo Anaya. El procedimiento es el mismo que se hizo en el caso de Felipe Calderón, así como Vicente Fox y Josefina Vázquez Mota”, aseguró.

Añadió que esta jornada era la perfecta oportunidad para saber si los panistas querían o no a Margarita Zavala como su candidata, pero ésta no quiso registrarse. Así, mientras Ricardo Anaya va en ascenso en las encuestas, la ex primera dama solo lleva un cuatro por ciento de aceptación. “Hoy Ricardo Anaya es nuestro candidato y no tenemos ninguna duda que llegará a la Presidencia de la República”.

“Hubo una activa participación del panismo en todo el país. Hay un enorme entusiasmo en nuestro partido; sabíamos que estábamos ratificando con nuestro voto, con el derecho que tenemos cada uno de los panistas, a quien no tenemos ninguna duda va a ser el próximo Presidente de la República. Estamos muy contentos y hoy terminamos una precampaña en la que hemos cumplido con todos los objetivos que planteamos”, destacó.

En este sentido, el presidente de Acción Nacional capitalino, Mauricio Tabe también defendió este proceso interno, y aseguró que con el resultado que sea, Ricardo Anaya será el candidato presidencial.

“No es una elección evidentemente, porque no hubo otra opción, pero eso no fue decisión del candidato ni de la dirigencia, sino que no hubo otros que se registraron, porque reconocieron en Ricardo al precandidato más potente”, agregó.