A pesar de que el equipo del candidato a la Presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que su visita al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en Guadalajara, Jalisco, fue “todo un éxito”, estudiantes dieron portazo para acceder al auditorio de este plantel, donde el panista “prometió no meterse al baño”, e incluso, varios alumnos dejaron el lugar antes de que el panista pudiera terminar su evento.

“Prometo de antemano que yo no me voy a meter a los baños. Aquí me voy a quedar… no se vaya a convertir esto en el #132.”

Ricardo Anaya

Candidato presidencial

Mientras Anaya daba su discurso, afuera, decenas de jóvenes se manifestaban a gritos para que se les permitiera el acceso al auditorio Pedro Arrupe. “¡Queremos entrar, queremos entrar!”, gritaban.

Ante ello el queretano indicó: “prometo de antemano que yo no me voy a meter a los baños. Aquí me voy a quedar… no se vaya a convertir esto en el #132; qué bueno que estamos aquí para hacer este ejercicio con absoluta flexibilidad, con absoluta transparencia”.

El Dato: El candidato del Frente criticó que López Obrador busque pactar con criminales.

Y aunque finalmente se les permitió el acceso a los estudiantes, momentos después salieron del auditorio, ante lo que Anaya justificó que se tenían que regresar a clases.

En la sesión de preguntas y respuestas, el estudiante Alan Salas le preguntó “por qué debían confiar en él si la elección interna no fue justa y resultado de eso es que ahora tienen a dos candidatos panistas en la boleta, incluyendo Margarita Zavala, por lo que si esa fractura no hubiera ocurrido estarían a dos puntos de Andrés Manuel López Obrador”. A lo que el contendiente a Los Pinos por PAN-PRD-MC respondió con un mea culpa por la “gente a la que lastimamos”.

“Si en ese camino hubo gente a la que lastimamos al interior de los partidos, porque efectivamente no pudimos usar los métodos de selección tradicionales de cada partido, tuvimos que construir acuerdos entre tres fuerzas política y los intelectuales… Yo entiendo que haya molestia en los partidos y por supuesto que yo he cometido muchísimos errores, lo que si les digo es que lo hicimos con la mejor de las voluntades… Estoy consciente de que al haber dado ese paso hubo gente que se quedó fuera, hubo gente a la que pudimos haber lastimado y por su puesto en lo que a mí corresponda, a quien yo haya lastimado pues le pido una disculpa”, dijo.

En ese encuentro, donde habló con los estudiantes casi dos horas, dos estudiantes de esa universidad le pidieron responder de forma breve, concisa y le chiflaron, pero él respondió: “yo no tengo prisa, y hay mucha gente aquí que tampoco la tiene, en las universidades hay que tomarse el tiempo para debatir”.

Al final, su equipo de campaña calificó de “todo un éxito” el encuentro que su candidato tuvo con la comunidad universitaria del ITESO.