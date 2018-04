La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, acusó a Ricardo Anaya de traicionar sus ideales democráticos y los del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante una sesión en vivo en la red social Facebook, Zavala Gómez del Campo dijo que el PAN era el único punto de referencia de organización democrática “y eso en un país como el nuestro es fundamental”.

Recordó que su experiencia personal al haber tenido que renunciar a esa fuerza política luego de 35 años de militancia no fue tan importante como la violación de los principios fundamentales de la democracia.

Expuso que cuando el aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente era el líder nacional del PAN fungió como juez y parte del proceso para elegir al candidato que representaría a los panistas en estas elecciones, que finalmente él obtuvo, lo que representó un daño al país al anular los órganos democráticos del partido.

Ello sumado a la alianza que realizó con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo mantiene confundido, “ahora no sabe si hablar del Poder Judicial y de instituciones; no sabe hablar de una economía de libre mercado, de la propiedad privada; y tampoco si decir sí a la reforma energética tal como siempre lo ha dicho el PAN o no, como dice el PRD“.

En otro tema, planteó que de llegar a ser presidenta invertirá para acercar hospitales de todos los niveles a regiones alejadas, asi como presupuesto para su operación, mantenimiento e infraestructura para que los ciudadanos se puedan acercar a ellos.

Reiteró su propuesta de invertir en la creación de 100 universidades de excelencia que preparen a jóvenes en materias necesarias para el país, así como proteger a los mexicanos que viven en el extranjero.