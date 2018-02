Anuncian actividades de la Semana de la Salud Emocional

Debido a la estigmatización de los padecimientos mentales, las personas no buscan ayuda y no tienen acceso a un tratamiento. Las enfermedades emocionales no se solucionan de manera aislada, ya que solo complica el cuadro clínico de la enfermedad, abundó.

En su oportunidad, la directora del Departamento de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM), Guillermina Natera Rey, detalló que las personas que sufren estrés, ansiedad y depresión ven afectada su calidad de vida, salud e integridad.