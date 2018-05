Anuncian presentación única en México de Ara Malikian, el rockstar del violín

Ara Malikian el violinista libanés, de origen armenio y nacionalidad española, ofrecerá un único concierto en México, y será el 16 de mayo en el Auditorio Nacional.

Ara Malikian deleitará a niños y adultos con una estupenda fusión de música tradicional armenia, árabe y judía con tango, flamenco, rock y por supuesto los grandes clásicos.

Nacido en 1968 y con residencia en Madrid, España, Ara Malikian ha grabado más de 40 discos, creado su propia orquesta y ha participado en la producción de infinidad de espectáculos.

Una inagotable inquietud musical y humana han llevado a Ara Malikian a profundizar en sus propias raíces armenias y asimilar la música de otras culturas del Medio Oriente (árabe y judía), Centro Europa (gitana y kletzmer), Argentina (tango) y España (flamenco), todo ello dentro de un lenguaje muy personal con el virtuosismo y la expresividad de la gran tradición clásica europea.

estudiando por los baños del mundo . capítulo 10 Ciudad México

practicing in bathrooms around the world . chapter 10 Mexico City #practicinginbathrooms #paganini pic.twitter.com/wIz7QRcFJR

