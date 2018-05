El Museo de Ciencias presentó el proyecto BepiColombo, la primera misión espacial europea a Mercurio para explorar el planeta con una aeronave que será lanzada en octubre de este año y llegará en 2025.

Se trata de una misión conjunta de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA), que consiste en dos módulos orbitantes que realizarán una completa exploración de Mercurio.

El prototipo que está en el Museo de Ciencias -que es visitado por tres millones de personas cada año- es del mismo tamaño del original.

Mide 6.3 metros de altura con unas alas que se extienden hasta 30 metros cuando están en su máxima capacidad. Contiene paneles solares que generarán la energía eléctrica que requiere la misión.

Además, cuenta con un Modelo Termal Estructural que resistirá la vibración durante el lanzamiento y las temperaturas extremas de Mercurio.

This morning we’re unveiling a full-size model of @BepiColombo, @esa ‘s first ever spacecraft to explore Mercury and one of the most challenging planetary missions ever launched 🚀 pic.twitter.com/TjIM7iuaZB

— Science Museum (@sciencemuseum) 16 de mayo de 2018