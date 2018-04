Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, celebró que el obispo de Chilapa, Guerrero, Salvador Rangel, se haya reunido con narcotraficantes para evitar que éstos últimos asesinen a candidatos y ciudadanos.

El Dato: El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, rechazó que se pueda negociar una tregua con el crimen organizado.

“Qué bien que él se atrevió a eso y que se esté exhortando para que no hay violencia y que no le quite la vida a nadie ni a candidatos ni ha ciudadanos, que no haya sufrimientos para nuestro pueblo. Creo que eso lo debemos hacer todos: buscar la reconciliación, la paz en México”, sostuvo.

En su gira por Monclova, Coahuila, el tabasqueño elogió la acción del obispo y sostuvo que “todos” los mexicanos deben buscar la reconciliación a favor de la paz del país.

“Yo veo con buenos ojos que tanto pastores como sacerdotes y obispos busquen, también, la reconciliación, el dialogo para que se garantice la paz y tranquilidad, para que haya paz en México. Yo no veo mal, no reprocho al obispo de Chilapa que tuvo esa reunión, porque conozco esa situación difícil que están viviendo en la Montaña de Guerrero y en toda esa región de Chilapa donde hay mucha violencia”, declaró.

Este domingo, el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel informó que el Viernes Santo se reunió con un grupo del crimen organizado que le aseguraron que no matarían a ningún candidato o líder partidista, pero a cambio pidieron que los políticos no hicieran compra de votos y que de ganar, cumplieran sus compromisos de campaña.

El abanderado de Morena-PT-Encuentro Social se comprometió a que, una vez que gane las elecciones del 1 de julio, buscará la paz “con amor al prójimo y no con violencia”.

“Yo no quiero la guerra. No vamos a seguir con la política del uso de la fuerza para enfrentar el problema de inseguridad. No vamos a utilizar los mismos métodos. Vamos a conseguir la paz mediante la atención a las causas que originaron la inseguridad y la violencia y con la reconciliación, con el amor al prójimo”.

Al ser cuestionado si al llegar a la silla presidencial perseguirá a los funcionarios que han cometido fraude, el oriundo de Macuspana respondió que para ello son las instancias de gobierno, y que tanto el poder Legislativo como el Judicial actuarán con autonomía e independencia.

También se le preguntó si buscará el dialogo con los capos de la droga a lo que respondió: “Vamos a buscar diálogo con todos los mexicanos, vamos a privilegiar el dialogo siempre, bajo cualquier circunstancia vamos a poner por delante el diálogo, la reconciliación. Que quede claro: dialogo, reconciliación, amor y paz”.

En otro tema, López Obrador reiteró su llamado al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para realizar las mesas de trabajo para analizar la viabilidad de la construcción el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.