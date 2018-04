El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) apuesta al futuro y no a un retroceso en la educación, aseguró su presidente, Juan Díaz de la Torre, quien indicó que frente al llamado de “alguien en particular” de cancelar una educación de calidad, la sociedad es la que tendrá la última palabra.

Al encabezar la inauguración de obras en beneficio de los docentes en Sonora, el líder sindical dijo que los profesores, desde hace muchos años, “han trabajado en la construcción de un sistema educativo que hoy requiere transformaciones y cambios hacia adelante”, con el objetivo de garantizar el desarrollo histórico de México.

Indicó que lo más lo más importante es aquello que le sirve a los estudiantes: “Más de 32 millones de niños y jóvenes que los padres de familia confían a diario a los maestros, y tenemos todos que responderles para que puedan competir en el mundo; eso significa mirar hacia adelante, no hay otra”.

El 4 de abril pasado, en entrevista con La Razón, el líder del SNTE, que aglutina a un millón 500 mil trabajadores de la educación, enfatizó que los mexicanos no necesitan dádivas, sino oportunidades para salir adelante.

El Dato: Díaz dijo que la unidad es la única forma de garantizar no sólo un aumento salarial, sino seguridad social y certeza laboral.

“Éste es el país que no queremos ser. Hay que generar empleo y respetar a la sociedad. La gente que tiene una visión hacia adelante, no quiere que le regalen nada, ¿qué es lo que exige? Oportunidades reales para hacerse cargo de su propio destino. No hay que creer que regalándole cosas a la gente es como vamos a salir adelante”, externó.

Díaz de la Torre consideró que la Reforma Educativa tiene que seguir implementándose en todo el país, sin excepciones, porque representa una valiosa arma que les permitirá a los niños y jóvenes tener una educación de calidad.

“¿Qué quiere un padre, una madre de familia? Que su hijo tenga y reciba una educación de calidad. Lo único que se puede hacer para escapar de la pobreza, es tener una educación.